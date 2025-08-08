Het is de pas achttienjarige Victoria Mboko gelukt. De veelbelovende toptennisster is er in geslaagd om haar eerste WTA-titel te winnen. Dat deed ze nota bene in eigen land, want ze won in een bijzondere finale in het Canadese Montreal. Dat zorgde uiteraard voor veel emoties.

De tiener versloeg toptennisster Naomi Osaka in drie sets. De eerste set ging nog naar de Aziatische (2-6), maar net als in de halve finale wist Mboko ijzersterk terug te komen en de tweede (6-4) en derde (6-1) set te winnen. Nadat Osaka op matchpoint de bal in het net sloeg, konk er een orkaan van gejuich rondom de tennisbaan.

The winning moment ✨



Victoria Mboko captures her first WTA title in Montreal, defeating Osaka 2-6, 6-4, 6-1.#OBN25 pic.twitter.com/OveLB47YMZ — wta (@WTA) August 8, 2025

Mboko leek na het beslissende punt het allemaal even niet te kunnen geloven. Ze stortte ter aarde, sloeg haar handen voor haar ogen en leek zichtbaar in tranen toen ze langzaam richting het net liep om Osaka te bedanken.

"Ik wil Naomi ook bedanken voor deze geweldige wedstrijd", zo toonde de winnares zich nederig ten opzichte van de verliezend finaliste. "Ik heb altijd tegen haar opgekeken toen ik klein was. Het was geweldig om tegen een tennisster zoals jij te spelen."

Voor Osaka was het ook een bijzonder duel in Canada, want zij stond voor het eerst sinds de geboorte van haar dochter in de finale van een WTA 1000-toernooi.

Voormalig nummer één van wereld

De inmiddels 27-jarige Japanse was ooit de nummer één van de wereld, maar viel uiteraard ver terug op de ranglijst toen ze in juli 2023 beviel van een dochtertje. Daarvoor ging het sportief ook allemaal al wat minder met haar. Van 2018 tot en met 2021 won ze elk jaar één grandslamtoernooi, maar voorafgaand aan het toernooi in Canada was ze de nummer 24 van de wereldranglijst.

Enorme sprong op ranglijst

De Japanse maakte een flinke sprong op de ranking, maar dat kan al helemaal gezegd worden van Mboko. De Canadese, die voor velen nog een volledig onbekende naam was, maakt een gigantische jump. Ze stond voorafgaand aan het toernooi iop een 85ste plaats, maar stijgt liefst zestig posities. Daardoor is de nu de nummer 25 van de wereld, vlak achter Osaka dus.