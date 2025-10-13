Toen de Duitse tennisser Alexander Zverev (28) rond 2018 doorbraak, leek hij een toekomstig kampioen te zijn. Maar 'Sacha' staat nog altijd op nul grandslamtitels en dat lijkt ook zo te blijven. Tennisicoon en landgenoot Boris Becker geeft zijn oordeel over Zverev.

De huidige nummer 3 van de wereld moet zich volgens Becker, drievoudig winnaar van Wimbledon, na meerdere tegenvallende resultaten snel herpakken.

"Wereldklasse ziet er anders uit. Ik dacht echt dat hij op de deur zou kloppen bij Jannik Sinner en Carlos Alcaraz", vertelde Becker in een podcast met ex-speelster Andrea Petkovic. "Er gebeurt ook zo weinig in zijn spelersbox. Je ziet zijn vader, zijn broer, altijd dezelfde gezichten."

Focus

Zverev werd snel uitgeschakeld op de US Open en daarna ook in Beijing en Shanghai. De olympisch kampioen van Tokio klaagde over te trage ondergronden, maar volgens Becker is dat allemaal afleiding en moet hij zijn problemen durven aanpakken. "Ik vind dat helemaal niks. Hij moet op zichzelf focussen. Momenteel zet hij twee stappen achteruit."

Grandslamfinales van Alexander Zverev

Zveres heeft in drie grandslamfinales gestaan. Alle keren lukte het niet om het laatste stapje te zetten. Wel won hij tweemaal het eindjaarstoernooi ATP Finals. Ook is hij olympisch tenniskampioen (2021).

Becker heeft een biografie uitgebracht en was onlangs in Nederland om het boek te promoten. Hij deed onder meer de tv-show Vandaag Inside aan. Na de promotietour zocht hij het Italiaanse Portofino op samen met zijn hoogzwangere vrouw. "We volgen het licht en genieten van de laatste zonnestraaltjes van deze zomer. Fijne zondag", zet Becker bij de foto met zijn vrouw aan het zwembad in Italië. De twee trouwden in 2024 en wonen sindsdien in de Italiaanse modestad Milaan.

Trage ondergrond

Zverev uitte zijn opmerkingen over trage banen vorige week bij het masterstoernooi in Shanghai. "Vroeger moest je je echt aanpassen aan de ondergrond. Nu voelt alles hetzelfde. Tennis heeft juist verschillende stijlen nodig", aldus Zverev, die vindt dat de charme van het spel verloren dreigt te gaan", zei hij.