Oud-voetballer René van der Gijp zou graag een grote jeugdheld aan de bar zien zitten bij Vandaag Inside. Hij denkt dat tennisicoon Boris Becker een goede aanvulling zou zijn voor het programma. "Dan ben ik klaar."

Bij VI zat dinsdag weer een nieuwe gast aan de bar: Dennis Jansen. Traditiegetrouw ging zijn debuut in het praatprogramma gepaard met de koekoek. Daarbij moet een gast ondersteboven voor de camera gaan hangen terwijl op de achtergrond het geluid 'koekoek' te horen is.

Boris Becker

Van der Gijp ziet meteen een grote droom voor zich. "Mijn ultieme koekoek zou toch wel met Boris Becker zijn", zegt hij over het tennisicoon. "Dat vind ik zo'n mooie gozer." Hij groeide op terwijl Becker en Björn Borg de hoogtepunten uit hun carrière beleefden en wil ook de boeken van de oud-toptennissers gaan lezen.

"Toen keek ik altijd", zegt Van der Gijp. "Dus als hij echt daar gaat zitten en de koekoek doet... Dan ben ik klaar. Dan ga ik ook naar huis hoor. Dan ga ik alleen nog maar zitten lachen in de auto." Mogelijk wordt zijn droom werkelijkheid. Het boek van Becker werd namelijk uitgegeven door de dochter van Derksen, Marieke. Er staat ook een bezoek van de 57-jarige aan Nederland gepland.

Vrouwen

Er wordt gewerkt aan een optreden van Becker in de talkshow, zegt Wilfred Genee. Maar Johan Derksen voorziet dan wel een probleem. "Ik denk dat we dan achter de schermen wel op onze vrouwen moeten letten", aldus de bromsnor. "Voordat hij iemand de bezemkast intrekt."

Bezemkastaffaire

Daarmee doelt Derksen op de 'bezemkastaffaire'. De hoogzwangere ex-vrouw van Becker lag met weeën in het ziekenhuis, terwijl de oud-tennisser het erg gezellig had met een serveerster in de bezemkast van een restaurant. Met haar verwekte hij ook nog een buitenechtelijk kind.

Na een DNA-test bleek hij daadwerkelijk de vader van dochter Anna. Met Barbara heeft hij twee kinderen: Noah en Elias. Becker stapte in 2009 in het huwelijksbootje met het Nederlandse model Lilly, die in 1976 geboren werd in Rotterdam als Sharlely Kerssenberg. Het stel krijgt een jaar later samen een zoon: Amadeus. Nu is zijn huidige vrouw Lilian (35) in verwachting van het vijfde kind van de 57-jarige Becker.

Boek

Becker bracht dit jaar het boek 'Inside' uit over zijn veelbewogen leven. Na zijn tenniscarrière belandde hij in de gevangenis vanwege fraude. Ook over het leven van Borg verscheen onlangs een boek. Hij vertelt daarin onder andere over zijn verslavingsverleden.