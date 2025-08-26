Daniil Medvedev zorgde vooralsnog voor hét opmerkelijkste moment op de US Open. De Russische toptennisser ging helemaal uit zijn plaat tijdens zijn verloren partij in de eerste ronde en kreeg daar een enorme boete voor. Tennisicoon Boris Becker is duidelijk over de acties van Medvedev.

Medvedev is normaal gesproken ijzersterk op de US Open in oneven jaren, want in 2019 en 2023 haalde hij de finale en in 2021 pakte hij zelfs de titel. De Rus is echter al anderhalf jaar aan het worstelen met zijn vorm en dat resulteerde in New York voor zijn derde uitschakeling op rij in de eerste ronde van een grandslamtoernooi. Net als op Wimbledon was de Fransman Benjamin Bonzi de boosdoener.

Bonzi versloeg Medvedev in vijf sets, maar liet al in de derde set een matchpoint liggen. Dat was een moment waar achteraf vooral over werd gesproken. Bonzi miste zijn eerste service, maar precies op dat moment besloot een fotograaf plotseling de baan te verlaten en dat duurde dusdanig lang dat de Fransman opnieuw een eerste service mocht slaan, want hij werd volgens de umpire uit zijn concentratie gehaald.

Uitbarsting op de baan

Medvedev ging vervolgens helemaal los op de umpire, jutte het publiek flink op en zorgde er daarmee voor dat de fans opmerkelijk genoeg tegen Bonzi keerden. De onderbreking duurde een paar minuten en de Fransman was daarna helemaal de weg kwijt. Hij miste het matchpoint, gaf de set alsnog weg en zag Medvedev de vierde set met 6-0 winnen.

Bonzi wist het tij in de beslissende set echter te keren en stuurde de Rus alsnog naar huis. Dat kon de voormalig nummer 1 van de wereld maar moeilijk verkroppen en dus sloeg hij zijn racket vervolgens aan diggelen. De acties van Medvedev maakten veel los in de tenniswereld en de topspeler werd vervolgens ook flink beboet.

Professionele hulp

Tennisicoon Boris Becker liet zich ook uit over de misdragingen van Medvedev. De Duitse ex-prof deelde het filmpje waarin de Rus zijn racket sloopt na afloop en er totaal doorheen zit. "We noemen dit een publieke meltdown. Ik denk dat hij professionele hulp nodig heeft."

Landgenoot en collega-tennisser Andrey Rublev reageerde op de woorden van Becker over zijn goede vriend: "Ik weet het niet. Als hij wil veranderen en hulp nodig heeft, dan heeft hij mij en een heleboel andere vrienden en familie om hem te helpen. Maar het is zijn leven en zijn keuze. Alleen hij weet wat er aan de hand is."

Alles over US Open 2025

