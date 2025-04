Veelbesproken toptennisser duikt op bij andere sport en is getuige van spectaculaire actie

Carlos Alcaraz kreeg afgelopen week een hoop over zich heen nadat hij zich afmeldde voor de Mutua Madrid Open. De Spaanse toptennisser heeft last van een blessure, maar in een documentaire bleek dat hij het ook mentaal zwaar heeft. Om zijn gedachten te verzetten dook hij zondag op bij een andere sport.

De nog altijd pas 21-jarige Alcaraz gaat met weinig zelfvertrouwen richting Roland Garros, waar hij over een maand zijn titel verdedigt. Hij zit niet lekker in zijn vel, ook mentaal niet, en moest zich daardoor afmelden voor een thuistoernooi in Madrid. Tennislegende Boris Becker sprong voor de toptennisser in de bres en roept op om hem te beschermen tegen de enorme druk in de sport. Zelf luisterde Alcaraz blijkbaar ook naar die woorden, want hij besloot naar de MotoGP te gaan.

Spectaculaire actie

De strijd om het wereldkampioenschap in de motorsport kende zondag zijn vervolg op het circuit in Jerez, waar de Nederlander Colin Veijer in de Moto2 eerder op de dag al WK-punten pakte. Maar tijdens het spektakel voorafgaand aan de race in de MotoGP werd Alcaraz pas voor het eerst pontificaal in beeld gebracht. Hij stond op het asfalt toen het Spaanse volkslied klonk. Daarna was hij getuige van een spectaculaire actie, want een formatie van gevechtsvliegtuigen met gekleurde rook vloog laag over het circuit om de openingsceremonie passend af te sluiten.

Nederlanders

Veijer heeft 2 punten overgehouden aan de Grote Prijs van Spanje in de Moto2. De 20-jarige Staphorster van Red Bull KTM eindigde op het circuit van Jerez als veertiende. De zege ging naar de Spanjaard Manuel González. Die bleef de Belg Barry Baltus en de Australiër Senna Agius voor. Zonta van den Goorbergh eindigde buiten de punten. De 19-jarige motorcoureur kwam als twintigste over de streep in Jerez. Van den Goorbergh was gestart als vijftiende, Veijer was vertrokken vanaf de zeventiende plaats.

Veijer heeft in het WK 11 punten. Van den Goorbergh blijft op 7 punten staan. González leidt met 86 punten. Dat zijn 7 punten meer dan zijn landgenoot Aron Canet, die slechts als achtste finishte.