Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich opnieuw afgemeld voor een toernooi. De Griek zou deze week spelen op het Vienna Open, maar heeft zich op het laatste moment teruggetrokken..

Tsitsipas besloot slechts enkele uren voor de openingswedstrijd dat hij niet zal deelnemen aan het toernooi. Hij meldde zich de afgelopen maanden veelvuldig af. In Wenen zou hij dinsdag tegen Lorenzo Mussetti spelen, maar de 27-jarige Hamad Medjedovic verving hem op het laatste moment.

Het is niet voor het eerst dat Tsitsipas op het laatste momnet afhaakt. Eerder deze maand deed hij dat nog bij de Shanghai Open, vlak voor zijn partij met Nuno Borges. Hij sloeg ook de China Open over.

1,3 miljoen euro

Hij maakte een uitzondering voor de Six Kings Slam in Saoedi-Arabië. Hij mocht meedoen omdat de Jack Draper zich terugtrok wegens een armblessure. De nummer 25 van de wereldranglijst verloor daar al meteen van Jannik Sinner. Toch was zijn deelname het waard. De zes tennissers zijn namelijk verzekerd van 1,3 miljoen euro als ze in actie komen op het toernooi.

Gezond

Na zijn nederlaag tegen Sinner sprak Tsitsipas zich uit over zijn fysieke omstandigheden. "Ik heb een gezond lichaam nodig om mezelf meer kansen te geven en terug te keren in de top vijf." De Griek zakte dit jaar van plek 11 naar plek 27 op de wereldranglijst.

"Als ik weer fit ben, wordt het een moeilijke taak om weer op mijn beste niveau te komen. Dat is de waarheid. Dat is iedereen het met me eens." Tsitsipas kwam dit seizoen alleen op Roland Garros verder dan de eerste ronde op een grand slam. De Griek won in februari het Dubai Tennis Championship, zijn enige titel dit seizoen.

Hij wist dit jaar ook veelvuldig de media te halen met zijn liefdesleven. De tennisser had jarenlang een knipperlichtrelatie met collega Paula Badosa, maar afgelopen zomer kwam naar buiten dat de twee nu echt uit elkaar zijn.