Taylor Townsend blijft het publiek op de US Open vermaken. De Amerikaanse thuisspeler zorgde voor een grote stunt in de derde ronde door de als vijfde geplaatste Mirra Andreeva uit te schakelen (7-5, 6-2) en had het meteen na de wedstrijd uiteraard weer over de rel die de tenniswereld de afgelopen 48 uur domineerden in New York.

De 29-jarige Townsend werd met argusogen gevolgd nadat ze in de tweede ronde had gewonnen van Jelena Ostapenko, vooral vanwege de rel die op de baan ontstond tussen de twee vrouwen. Zij en de speelster uit Letland kregen een woordenwisseling, waarbij namens buitenstaanders ook het woord racisme voorbij kwam. Het leverde haar in Amerika veel fans én tegenstanders op, maar dat hoofdstuk gebruikte ze tijdens en na de nachtpartij tegen toptennisster Andreeva als brandstof voor haar beste resultaat op de US Open in jaren.

Feniks-outfit

Na afloop van haar zege op de 18-jarige Belarusissche kwam ze er meermaals op terug. Ze had er zelfs in haar kledingkeuze rekening mee gehouden. Ze droeg een zwarte outfit met vlammen op haar mouwen. Ze noemde het de feniks-lijn, verwijzend naar de mythische vogel die uit de as herrees. "Die niet-bestaande vogel staat voor het verbranden van je oude zelf om weer als herboren tevoorschijn te komen. En ik voel dat dat tekenend is voor mij als persoon en als tennisster", zei ze na afloop op de persconferentie.

'Ik hoefde niks te verdedigen'

Direct na de wedstrijd tegen Andreeva sprak ze haar trots op zichzelf uit. "Dat ik mezelf ben gebleven en mijn hoofd recht heb gehouden in de afgelopen 48 uur. Het was niet moeilijk om me te focussen. Ik ben gemaakt voor dit. Het was niet moeilijk, omdat ik mezelf ben gebleven. Ik hoefde niks te verdedigen van wat ik zei, want ik meende alles wat ik zei. Ik zal nooit iets van drama mij afleiden van het tennis, dus het was ook fijn dat ik meteen daarna dubbels moest spelen. Het was weer gewoon 'business' toen ik het veld op stapte."

Bezoek van bijzonder persoon

De steun in haar thuisland was duidelijk merkbaar door de honderden fans die keihard haar naam scandeerden en uitgebreid juichten, maar in de vierde ronde tegen Barbora Krejickova krijgt ze bezoek van een bijzonder persoon. Haar zoontje komt naar New York om haar te steunen, zo liet ze weten op het baaninterview na afloop. "Hij heeft het er al de hele week over in de klas. Hij zei tegen de juffrouw dat hij naar New York komt om naar mama te kijken. Dat wordt heel mooi. Godverdomme wat voelt dit lekker", begon ze datzelfde gesprek nog met vloek.

