De wetten in de topsport zijn keihard. Ook in het tennis. Een balletje net uit kan het verschil zijn tussen tienduizenden euro's aan prijzengeld. Het is dan niet gek dat sommige tennissers onder hoogspanning staan. Dat was bij Jelena Ostapenko ook het geval op de US Open.

De 28-jarige Letse had waarschijnlijk meer gehoopt van haar optreden. Ostapenko bereikte immers in 2023 nog de kwartfinales en heeft hardcourt als favoriete ondergrond. Toch ging de als 22e geplaatste Letse kansloos ten onder in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Taylor Townsend, de nummer 139 van de wereld: 5-7, 1-6.

Verhit akkefietje aan het net

Wat na afloop opviel, was dat Ostapenko na afloop van de partij gefrustreerd oogde. Er volgde een discussie aan het net, maar onduidelijk was waarom. Totdat de Letse op Instagram haar verhaal deed. "Ik vertelde mijn tegenstander dat ze erg respectloos was, omdat ze een netbal had op een erg bepalend moment. Haar antwoord was dat ze daar geen sorry voor hoefde te zeggen", aldus Ostapenko.

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open.



Townsend is on to the third round. pic.twitter.com/cOIYzoyfmG — ESPN (@espn) August 27, 2025

"Er zijn regels in tennis die de meeste spelers volgen en dit was de eerste keer dat dit mij gebeurde", ging de Letse verder. "Dat ze in haar thuisland speelt, betekent niet dat ze zich kan gedragen op de manier zoals ze deed", sloot ze af. Toch staat sorry zeggen voor een netbal niet zwart op wit, het is eerder een ongeschreven regel in het tennis.

Derde ronde

De 29-jarige Townsend zal er maling in hebben, de dubbelspecialiste plaatste zich voor de derde ronde van haar thuis-grandslam. Daarin neemt ze het op tegen de Russin Mirra Andreeva, de nummer 5 van de plaatsingslijst. Townsend is sinds eind juli de hoogst geklasseerde dubbelspeelster.

In januari won ze voor het eerst de Australian Open, nadat ze in 2024 al Wimbledon won in die discipline. Op de US Open haalde ze in 2022 de finale, wat ze een jaar later ook deed op Roland Garros. Townsend is ook nog actief in het dubbelspel.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.