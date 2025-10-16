Emma Raducanu heeft besloten haar seizoen te beëindigen. De veelbesproken toptennisster kampt met fysieke problemen en slaat daarom de laatste toernooien van dit jaar over. Ook geeft de Britse een update over haar coach.

Raducanu bevestigde wel door te gaan met haar trainer Francisco Roig in 2026. De Spaanse coach is al haar derde van het jaar, nadat ze eerder met Nick Cavaday en Mark Petchey in zee ging.

De winnaar van de US Open in 2021 zorgde vorige week voor een aantal nare beelden op het WTA-toernooi in Wuhan. Door de hitte in de Chinese stad moest de medische staf Raducanu dwingen om op te geven. Inmiddels heeft de populaire toptennisster voor het eerst van zich laten horen.

'Ik voel me nu beter'

Zij speelde tegen Ann Li, maar kreeg op een gegeven moment last van haar bloeddruk. Na een test van de dokter besloot Raducanu te stoppen. Een dag later gaf de voormalige US Open-kampioene een positieve update aan haar fans op Threads, waaruit bleek dat ze regelmatig check-ups heeft gehad. "Laatste dag bij de dokter in Wuhan... voel me nu beter", zo schreef ze.

"Het is jammer dat ik niet kon doorgaan, maar bedankt voor de berichtjes." Raducanu plaatste daar een foto bij uit het medisch centrum, gekleed in een donkerblauwe hoodie en een zonnebril.

Carlos Alcaraz

Raducanu werd de afgelopen maanden veelvuldig gekoppeld aan Carlos Alcaraz. Inmiddels lijkt er geen sprake meer te zijn van een relatie, zeker omdat bronnen rondom de tennissers bevestigen dat het om een goede vriendschap gaat. Zij zouden elkaar in december weer tegenkomen bij de Miami Invitational, maar nu is dus duidelijk dat Raducanu daar niet aan meedoet.

Vorige maand werd Alcaraz in verband gebracht met zwemkledingmodel Brooks Nader, maar een Spaanse journalist beweerde daarna dat zij alleen 'in het nieuws wil komen voor haar realityserie'.