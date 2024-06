Vriendin tennisser Tommy Paul steelt spotlight en gaat viraal: 'Agressief en respectloos'

Tommy Paul won zondag tennistoernooi Queens, maar het was zijn vriendin die de aandacht opeiste. Influencer Paige Lorenze poseerde met haar vriend, maar gedroeg zich daarbij 'eng, agressief en respectloos' volgens reacties op X.

De Amerikaanse Paul versloeg in de finale op Queens de Italiaan Lorenzo Musetti met 6-1, 7-6. De overwinning vierde hij met zijn vriendin, die maar wat graag in de spotlights wilde staan. Als influencer is Lorenze die aandacht wel gewend. Ze heeft meer dan 600.000 volgers op Instagram.

Ondanks haar vele volgers is Lorenze niet echt geliefd bij tennisfans. Dat blijkt uit de reacties op een X-bericht van Tennis TV. Zij plaatsten een video van Paul en Lorenze die samen poseerden met de beker die de 27-jarige tennisser won.

Er werd massaal op gereageerd. Het gedrag van de influencer was bizar volgens de reacties. "Ze is ultra agressief of heb ik het mis? Lijkt alsof zij alle aandacht wil opeisen in de foto's", is een van de reacties. Naast agressief wordt Lorenze ook 'eng' en 'respectloos' genoemd.

'De klauw'

Ook de plaatsing van de hand van Lorenze roept vragen op. Die is straks rond de nek van Paul geklemd. 'The claw' wordt het genoemd in de reacties. "Die plaatsing van de hand om zijn nek schreeuwt: 'Ik vermoord je als je me verlaat'", schrijft iemand over die klauw in de reacties.

Prijzengeld

Er wordt ook gesuggereerd dat Lorenze uit is op geld. "Ze heeft meer miljonairs gedate dan dat Tommy prijzen heeft gewonnen." Als dat zo zou zijn, zal ze erg blij zijn met de winst van Paul op het toernooi in Londen. Daarmee verdiende hij namelijk 425.000 euro.

Paul gaat zich nu voorbereiden op Wimbledon, dat op 1 juli van start gaat. Ook daar zal Lorenze vanaf de tribune vast weer de aandacht trekken.