Tommy Paul beleeft een bijzondere periode, niet alleen vanwege zijn sportieve prestaties, maar vooral door een persoonlijk hoogtepunt dat hij maandag met de wereld deelde. Samen met zijn vriendin Paige Lorenze bracht de Amerikaanse toptennisser een speciale boodschap naar buiten. Onder de vele felicitaties viel ook die van schaatsster Jutta Leerdam op.

Het duo maakte hun relatie voor het eerst publiekelijk bekend in oktober 2022. Sindsdien is Lorenze een onmisbare kracht aan zijn zijde binnen Paul zijn team. Dit jaar bereikte Paul voor het eerst de top 10 van de ATP-ranglijst, een mijlpaal die hij vorige maand nog wist te verbeteren tot nummer 8 van de wereld.

Paul kon zijn goede vorm op Wimbledon niet voortzetten, ondanks de steun van Lorenze. Halverwege de tweede ronde tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner liep hij een pijnlijke blessure op. Hoewel hij na behandeling nog kon doorspelen, moest hij uiteindelijk toch het duel laten gaan en verloor hij in vier sets.

Heugelijk nieuws

Ondanks de teleurstelling op Wimbledon kwam er al snel heugelijk nieuws naar buiten voor de 28-jarige Amerikaan. Paul en zijn vriendin Lorenze kondigden maandag hun verloving aan via een gezamenlijke post op Instagram. Het romantische kiekje, genomen op het strand, toont het gelukkige paar in een liefdevolle omhelzing, waarbij Lorenze haar opvallende verlovingsring met een grote, vierkante diamant pronkt.

Lorenze straalde in een lange, kanten witte jurk, terwijl Paul het iets netter hield met een wit overhemd en een losse jeans. Hun bericht werd overladen met reacties van vrienden, familie en volgers, waaronder topschaatsster Leerdam, die haar 'goedkeuring' gaf voor de verloving. "Gefeliciteerd", schreef de Nederlandse met traanoogjes.

Ongemakkelijk moment

Lorenze is niet alleen bekend als de vriendin van Paul, maar weet ook regelmatig zelf de aandacht op zich te vestigen. Zo zorgde ze vorig jaar voor een grappig moment tijdens een fotoshoot na Pauls overwinning op het prestigieuze Queen’s Club-grastoernooi. Toen pakte ze hem onverwacht stevig bij zijn nek, tot lichte ongemakkelijkheid van de tennisser. Op sociale media reageerde ze met humor. "Mag een meisje niet gewoon lief zijn… voor de nek van haar vriend?", waarmee ze de plagerijen op een grappige manier pareerde.

In de tenniswereld zijn Paul en Lorenze een van de meest spraakmakende koppels. Met hun recente verloving zetten ze binnenkort een volgende grote stap in hun relatie door samen in het huwelijksbootje te stappen. Deze nieuwe fase kan voor Paul ook positieve effecten hebben op zijn tenniscarrière, waarbij een stabiele en liefdevolle steun aan zijn zijde hem wellicht extra kracht en focus kan geven op de baan.