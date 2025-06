De Amerikaanse toptennisser Tommy Paul heeft zich af moeten melden voor het tennistoernooi van Queen's. Hij moet een van de eerste grastoernooien na het gravel van Roland Garros missen vanwege een blessure. De vriendin van de titelverdediger reageert gevat op zijn afmelding.

De afronding van Roland Garros betekent ook het einde van het gravelseizoen. Eind juni staat het volgende grandslamtoernooi alweer op het programma in de vorm van Wimbledon. De toptennissers bereiden zich voor door kleinere grastoernooien te spelen, zoals het Queen's Club Championships (ATP-500).

De 28-jarige Paul won vorig jaar het toernooi in Londen door de Italiaan Lorenzo Musetti te verslaan. Dit jaar is de nummer acht van de wereld er niet bij vanwege buikproblemen en een liesblessure.

Toptennisser Djokovic doet onthulling over strijd met Nadal en Federer: 'Dat doet me nog altijd pijn' Bij Novak Djokovic blijft er altijd een vervelend gevoel hangen over de strijd met Roger Federer en Rafael Nadal. De Serviër merkte jarenlang op dat hij minder geliefd was dan de Zwitser en de Spanjaard en dat doet hem nog altijd pijn.

Vriendin pakt de aandacht

De winst van Paul ging vorig jaar de hele tenniswereld over. En dat had niet per se iets te maken met zijn goede spel. Vriendin en influencer Paige Lorenze poseerde voor de foto met de trofee, maar deed dit op zo'n manier dat haar tennisvriend daar een beetje ongemakkelijk van werd. Lorenze pakte de volledige aandacht op.

Artikel gaat verder onder de foto.

Een troll-account op X deelt een foto van dat bijzondere moment vorig jaar. "Mijn nek doet nog steeds pijn sinds vorig jaar", nept het account een quote van de tennisser. De kleinere vriendin Lorenze had namelijk een stevige grip om de nek van de tennisser. De 27-jarige influencer blijkt er wel humor in te zien. "Mag een meisje niet gewoon lief zijn… voor de nek van haar vriend?", grapt de Amerikaanse. Het bericht krijgt duizenden likes.

Can’t a girl just be supportive… of her man’s neck https://t.co/baH8zSW4NC — Paige Lorenze (@paigelorenze) June 12, 2025

Top 10

De afmelding van Paul voor het ATP500-toernooi betekent wel dat hij duikelt op de wereldranglijst. De punten die hij vorig jaar als toernooiwinnaar won, verdwijnen door zijn afwezigheid volledig van zijn ranking. Hierdoor valt hij waarschijnlijk buiten de top tien van de wereld.

Bij Roland Garros stond Paul ook al niet helemaal fit op de tennisbaan. Toch haalde hij de kwartfinale, waarin hij in drie sets verloor van de uiteindelijke winnaar Carlos Alcaraz. Hij kwam nooit verder dan de kwartfinale op het grandslamtoernooi van Parijs.