Voormalig toptennisster Camila Giorgi is getrouwd met tenniscoach Andreas Pasutti. In 2024 verdween de voormalig toptennisster en voormalig nummer 26 van de wereld om een onbekende reden ineens uit de sport. Later bevestigde ze haar pensioen.

In 2024 verscheen de naam van Giorgi opeens op een lijst van gepensioneerde spelers, zonder dat ze haar pensioen openlijk had aangekondigd. Er werd vermoed dat er meer speelde. De tennisster was zelf onbereikbaar en ook haar verblijfplaats was onbekend.

Lange tijd werd er gespeculeerd over het lot van de Italiaanse. Zo gingen er geruchten over fiscale problemen in de ronde. Uiteindelijk bevestigde ze zelf haar pensioen.

Huwelijk

Op Instagram maakte Giorgi donderdag bekend getrouwd te zijn met de Argentijnse tenniscoach Pasutti aan de hand van een stralende trouwfoto. 'Van hier tot in de eeuwigheid', luidt het onderschrift, gevolgd door de datum waarop de twee elkaar het jawoord hebben gegeven.

Het heeft er alle schijn van dat de voormalig toptennisster ook in verwachting is. Eerder deelde ze beelden van een echo op sociale media. Ook lijkt Pasutti Giorgi's buik vast te houden op de trouwfoto. Pasutti is naast tenniscoach ook een voormalig professioneel tennisser. Zijn hoogste ATP-ranking was 1562.

Carrière

Giorgi bereikte in 2018 de kwartfinale op Wimbledon. Haar hoogste ranking op de wereldranglijst was plek 26. Haar laatste professionele optreden was in 2024 op de Miami Open, waar ze in twee sets verloor van de huidige nummer 2 van de wereld, Iga Swiatek.

Een poosje na haar plotselinge pensioen, gaf Giorgi text en uitleg over haar keuze. Ze kon de topsport fysiek en mentaal niet meer aan. "Ik wilde al jaren stoppen", zei de Italiaanse. "Ik kon niet meer omgaan met de fysieke en mentale druk en het vele reizen."