De US Open gaat officieel pas zondag van start, maar toch zijn de eerste kampioenen al gekroond. De organisatie besloot de opzet van het gemengd dubbelspel volledig te veranderen om de sterren uit het enkelspel te verleiden mee te doen. Dat plan lukte voor een groot gedeelte, maar volgens tenniswatcher Noah Hoogenboezem van Sportnieuws.nl heeft het iconische grandslamtoernooi zichzelf met het circusonderdeel voor schut gezet.

De veranderingen werden enkele maanden geleden met veel bombarie aangekondigd door de US Open. De organisatie had een manier gevonden om van het gemengd dubbelspel, dat vaak toch het lelijke eendje is op een grandslamtoernooi, een goudmijn te maken. Dat daarvoor alle bestaande regels overboord moesten worden gegooid, was geen enkel probleem.

Circusonderdeel op US Open

Het levert een kolderieke situatie op. De US Open begint officieel pas op zondag 24 augustus, maar enkele dagen eerder werden de eerste twee kampioenen al gekroond. De organisatie wilde dolgraag alle toppers uit het enkelspel mee laten doen. Zij zaten er niet op te wachten om tussen hun singlepartijen door ook nog te moeten dubbelen en dus werd het gemengd dubbelspel naar voren gehaald.

Daar hield het echter niet op, want het gemengd dubbelspel werd omgeturnd tot een circusonderdeel. Het toernooi werd verkleind van 32 deelnemende duo's naar 16, zodat de toppers een wedstrijd minder hoeven te spelen als ze de beker willen winnen. Om die arme spelers nog verder tegemoet te komen, werd ook nog eens besloten om de partijen in te korten. De teams hebben tot de finale niet zes, maar slechts vier games nodig om een set te winnen. Je vraagt je bijna af waarom ze de spelers niet gewoon in een rolstoel zetten en een aantal mensen inhuurt om ze over de baan te verplaatsen.

Uitzondering voor Sinner

Hoewel er ook binnen de tenniswereld flink wat kritiek kwam op de plannen, leek de droom van de organisatie wel uit te gaan komen toen eind juli bekend werd welke duo's zich allemaal hadden ingeschreven. In totaal hadden 25 koppels er wel oren naar om mee te doen. De tien beste mannelijke tennissers wilden spelen en ook hadden negen van de twaalf beste vrouwen er wel oren naar. Niet gek, want voor de winnaars lag één miljoen dollar aan prijzengeld klaar.

Toen het toernooi dinsdag van start ging, waren er echter nog maar elf koppels van de oorspronkelijke deelnemerslijst intact gebleven. Normaal gesproken is het zo dat als één van de twee spelers zich afmeldt, ook de ander niet mee mag doen en er twee vervangers moeten worden opgeroepen. Dat zag de organisatie deze keer maar even door de vingers toen plotseling Emma Navarro, de partner van Jannik Sinner, besloot om zich terug te trekken. De Italiaan kreeg Katerina Siniakova als nieuwe teamgenote toegewezen en dat was opvallend, want ze hadden er juist alles aan gedaan om haar buiten de deur te houden.

Dubbelspecialist de pineut

De Tsjechische is de beste dubbelspeelster van de afgelopen tien jaar en liet dat vorige maand op Wimbledon zien door het gemengd dubbelspel met de Nederlander Sem Verbeek te winnen. Siniakova schreef zich in eerste instantie samen in met Marcelo Arevalo. Op dat moment waren zij de nummers 1 in het dubbelspel bij de mannen en vrouwen, maar door alle veranderingen vielen ze toch buiten de boot. De organisatie deed er met de nieuwe regels tenslotte alles aan om die vervelende dubbelspecialisten weg te jagen.

Tot Sinner ineens zonder partner kwam te zitten. Toen was Siniakova wel interessant genoeg om mee te laten doen. Dat de twee zich helemaal niet samen hadden ingeschreven, bleek ineens geen enkel probleem. Ironisch genoeg konden de twee uiteindelijk niet spelen doordat Sinner ziek was geworden. Het was dan een logische keuze om Siniakova met een andere partner mee te laten doen, maar plotseling bleken de regels wel belangrijk. 'Vervelend' toeval was natuurlijk dat twee Amerikanen de vervangers van Sinner en Siniakova werden.

Klap in het gezicht

Dat er bij dit demonstratietoernooi daadwerkelijk een grandslamtitel viel te verdienen, is dan ook lachwekkend. Al stond één ding bij voorbaat vast: de organisatie zou het sowieso na afloop het grootste succes ooit noemen, want door alle grote namen leverde het publicitair veel op. Vooral de deelname van Carlos Alcaraz met zijn (tennis)partner Emma Raducanu, die in totaal overigens slechts 51 minuten duurde, was goud waard voor de socials.

De afloop was echter problematisch voor de organisatie. De tweede dag had met de halve finales en finale een spectaculair slotstuk moeten zijn met duels tussen Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka en Coco Gauff. De eerste twee verloren echter direct en de andere drie deden helemaal niet mee. Dat Danielle Collins, Christian Harrison, Andrea Vavassori en Sara Errani in de tweede halve finale op de baan stonden, was dan ook een klap in het gezicht van de hoge heren en dames.

Italiaanse horrorclowns verpesten het feestje

Vavassori en Errani verdedigden uiteindelijk met succes hun titel en dat maakte het nóg pijnlijker. De twee specialisten waren vanaf het begin de felste criticasters en dat had effect, want ze kregen als enige échte dubbelteam een wildcard. In de kantoren in New York werd gehoopt dat ze een pak slaag zouden krijgen zodat er volgend jaar helemaal geen reden meer was om die dubbelaars uit te nodigen, maar het liep totaal anders. Het levert de twee Italianen, zonder een serieus dubbelteam te verslaan, maar liefst één miljoen dollar op. Een vervijfvoudiging van het bedrag dat ze vorig jaar verdienden.

Ondanks alle hosannaverhalen werd de US Open in werkelijkheid door twee boze Italiaanse horrorclowns voor schut gezet. De organisatie is dan ook ongetwijfeld plannen aan het smeden om dat scenario volgend jaar te voorkomen. Wie weet moeten Errani en Vavassori dan wel met een houten racket gaan spelen of mogen hun tegenstanders een bal twee keer laten stuiteren. Niets valt tenslotte meer uit te sluiten na dit jaar.

