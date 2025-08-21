Jannik Sinner zorgde voor opschudding door ziek op te geven in de finale tegen Carlos Alcaraz van Cincinnati en zich vervolgens af te melden voor het gemengd dubbel in New York. Met de US Open voor de deur groeit de onzekerheid: staat de titelverdediger zondag wel aan de start?

De 24-jarige nummer één van de wereld kon dinsdag in de finale van het masterstoernooi van Cincinnati nauwelijks vijf games spelen tegen Alcaraz voordat hij ziek de handdoek in de ring gooide. Een dag later volgde de afmelding voor het gemengd dubbel in New York, waar hij samen met Katerina Siniakova in actie zou komen.

'We hebben er vertrouwen in dat het goed kom'

Een lange tijd van stilte en onzekerheid rond de Italiaan brak aan, maar zijn coach Darren Cahill probeerde de onrust te temperen. "Ik heb hem kort gesproken en hij voelt zich al wat beter", zei hij tegen ESPN. "Hij gaat rust nemen en hopelijk donderdag weer wat ballen slaan. We hebben er vertrouwen in dat het goed kom", stelt hij. Toch blijft de vraag of dat genoeg is om zondag topfit te zijn voor het zware hardcourttoernooi.

Volgens Cahill kampt Sinner met een virus. De timing kon nauwelijks slechter: dit weekend begint in Flushing Meadows het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Daar wacht Sinner de zware taak om zijn titel te verdedigen, na zijn zege vorig seizoen tegen Taylor Fritz in de finale.

Sinner loopt flink geldbedrag mis

De afmelding voor het dubbelspel kost hem bovendien een fiks bedrag. De prijzenpot is dit jaar fors verhoogd: voor de winnaars ligt er ruim 885.000 euro klaar, terwijl deelname al 8500 euro oplevert. Geld is echter bijzaak voor de Italiaan, die zijn prioriteit volledig bij het enkelspel heeft liggen.

In het gemengd dubbelspel ging de titel opnieuw naar Sara Errani en Andrea Vavassori. Het Italiaanse duo verdedigde zijn titel met succes door in de finale af te rekenen met Iga Swiatek en Casper Ruud. Daarmee bewezen de dubbelspecialisten hun klasse, terwijl de organisatie juist had ingezet op meer deelname van de grote spelers uit het enkelspel.

Is Sinner op tijd fit?

Fans kijken nu gespannen uit naar de komende dagen. Lukt het Sinner om op tijd hersteld te zijn, of moet de US Open het zonder zijn titelverdediger doen? De komende trainingen zullen de eerste échte indicatie geven of hij in staat is om zijn titel met succes te gaan verdedigen.

