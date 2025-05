Video van 'levensgevaarlijke' actie toptennisser Novak Djokovic gaat viraal: 'De adrenaline gierde door ons lijf'

Novak Djokovic werd de avond voor zijn wedstrijd in de tweede ronde van Roland Garros al fietsend gespot op één van de drukste straten van Parijs. De Servische toptennisser ziet het uitstapje als eens en nooit weer.

Een video van toptennisser Novak Djokovic die samen met zijn teammanager, Charlie Gomez, fietst door een van de drukste delen van Parijs is viraal gegaan. In de video is te zien hoe voorbijgangers in auto's hem toeroepen. De video werd opgenomen om 21:52 uur, de avond voor Djokovic's wedstrijd tegen Corentin Moutet in de tweede ronde van Roland Garros, die de tennislegende in drie sets won.

Tegenstander Novak Djokovic krijgt publiek van Roland Garros op de banken met fenomenaal punt Novak Djokovic heeft donderdag gewonnen van de Fransman Corentin Moutet. De thuisspeler ging met 0-3 in sets onderuit tegen de Serviër, maar kreeg het publiek wel op de banken met een geweldige bal. Djokovic genoot daar zichtbaar van.

'Djoko, Djoko...ik hou van je'

Uit de auto's klonk het: "Djoko, Djoko... Ik hou van je!" Djokovic staat erom bekend dat hij ook buiten de sportschool graag traint. Hij wordt vaak gezien op de fiets, in een kajak, of rennend op trappen in het stadscentrum. Na de wedstrijd tegen Moutet onthulde Djokovic dat hij de fiets cadeau had gekregen van de organisatie van Roland Garros. "Ik had al een tijdje niet meer op de baan gefietst. Roland Garros gaf me een fiets, dus ik heb die voor het eerst gebruikt."

'Adrenaline gierde door ons lijf'

Met een ondeugende glimlach keek hij terug op de gevaarlijke capriolen. "We hebben een beetje geluk beproefd door rond de Arc de Triomphe te fietsen, de adrenaline gierde door ons lijf, auto's omsingelden ons… Ik ga dat niet herhalen, we waren een beetje gek om daarheen te gaan. Ik zal voortaan in de omliggende straten fietsen. Het is leuker om Parijs per fiets te zien, je staat niet in de file zoals in de auto. Het is heerlijk om zo in het centrum van Parijs te zijn, zoveel moois."

Bezorgd om peetvader in het ziekenhuis

Na zijn plaatsing voor de derde ronde van Roland Garros baarde Djokovic zorgen toen hij meldde dat zijn fysiotherapeut en peetvader, Miljan Amanovic, in het ziekenhuis lag. "Helaas ligt Miljan in het ziekenhuis. Hij had vandaag een ernstige situatie en moest geopereerd worden. Ik wil er niet verder op ingaan. We maken ons allemaal zorgen. Op dit moment gaat het goed met hem, maar het is niet ideaal. Hij moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. We zijn allemaal bezorgd. Ik hoop dat alles goed komt," aldus Djokovic.

Bezorgde toptennisser Novak Djokovic krijgt slecht nieuws op Roland Garros: 'Hij ligt in het ziekenhuis' Toptennisser Novak Djokovic schakelde Corentin Moutet uit in de tweede ronde van Roland Garros. Er was echter iets opvallends aan de hand. Zijn fysiotherapeut Miljan Amanovic en conditietrainer Gebhard Fil-Gric zaten namelijk niet in de spelersbox. Tijdens de persconferentie onthulde de Serviër zorgwekkend nieuws.

Vier keer gereanimeerd

De verklaring van Djokovic wekte bezorgdheid omdat Amanović in het verleden gezondheidsproblemen heeft gehad en vier keer gereanimeerd moest worden. Djokovic speelt zijn derde wedstrijd op Roland Garros op zaterdag tegen de Oostenrijker Filip Misolic.