Tegenstander Novak Djokovic krijgt publiek van Roland Garros op de banken met fenomenaal punt

Novak Djokovic heeft donderdag gewonnen van de Fransman Corentin Moutet. De thuisspeler ging met 0-3 in sets onderuit tegen de Serviër, maar kreeg het publiek wel op de banken met een geweldige bal. Djokovic genoot daar zichtbaar van.

Djokovic, de huidige nummer zes van de wereld, moest het in de eerste ronde opnemen tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald en versloeg hem met 0-3. De organisatie moest het daarbij flink ontgelden, want hij en zijn tegenstander waren niet te spreken over de omstandigheden in de Franse hoofdstad.

Heerlijke rally

Djokovic nam het in de tweede ronde op tegen thuisspeler Moutet. De Fransman weerde zich kranig, maar de Serviër was te sterk. De eerste twee sets werden met 3-6 en 2-6 gewonnen door de 24-voudig Grand Slam-winnaar.

In de tweede set was echter het hoogtepunt een bal van Moutet. In een heerlijke rally met prachtige slagen van beide mannen, maakte de Fransman het stijlvol af met een lobje met het racket tussen zijn benen. Het publiek in Frankrijk sprong van de banken en zelfs Djokovic kon niet anders dan glimlachen.

Spannende set

Hoewel die set uiteindelijk naar Djokovic ging, kroop Moutet wel uit zijn schulp. In de derde set kwam hij met 4-2 voor en liet hij goed spel zien. Djokovic gaf zich echter niet zomaar gewonnen en vocht zich terug tot 4-4. Vervolgens was het erg spannend, maar was het Djokovic die in een tiebreak de overwinning naar zie toe trok.

