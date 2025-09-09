Toptennisser Carlos Alcaraz heeft zondag geschiedenis geschreven in New York. De 22-jarige Spanjaard veroverde zijn tweede US Open-titel, zijn zesde Grand Slam in totaal, en keerde terug naar de nummer één positie op de ranglijst. Maar Alcaraz heeft nog veel meer in petto.

Alcaraz won in de finale van de Grand Slam in vier sets van Jannik Sinner. Niet alleen ontfutselde hij de Italiaan de kroon in New York, hij heroverde ook de nummer één positie op de wereldranglijst.

Daar is de Spanjaard ontzettend trots op. "De nummer één positie was mijn doel vanaf het begin van het jaar. Het is ongelooflijk dat ik daarin geslaagd ben. Het waren twee spectaculaire weken en een zeer hoog niveau van tennis waar ik enorm trots op ben." Hij won drie jaar geleden ook al de titel in New York en bemachtigde toen voor het eerst de koppositie op de ranglijst, als jongste speler ooit. "In 2022 heb ik mezelf fysiek bijna tot het uiterste gedreven. Beetje bij beetje word ik volwassener en word ik steeds beter in het omgaan met dingen. Ik denk dat 2022 een moment van jeugd was, en dit is een moment van volwassenheid", aldus Alcaraz.

Betere versie

Toch heeft hij nog niet zijn topvorm bereikt. "Ik ben nog niet op 100 procent, maar ik werk eraan. Het is moeilijk om op 22-jarige leeftijd op je top te zijn. Beetje bij beetje zal ik mezelf blijven verbeteren om die 100 procent te proberen te bereiken." Hij belooft dan ook dat hij nog een betere versie van zichzelf zal laten zien. "De beste Carlos moet nog komen."

Met 22 jaar is de Spanjaard de op één na jongste tennisser, na Björn Borg, die zes Grand Slam-titels heeft gewonnen. Dit aantal is veel hoger dan wat Roger Federer en Novak Djokovic op die leeftijd hadden (1), en ook meer dan Rafael Nadal (5). "Dat betekent dat ik op de goede weg ben. Ik zeg altijd dat wanneer ik meer Grand Slams win dan deze legendes, dat betekent dat ik de dingen goed doe. Maar deze vroege cijfers betekenen niets als je stagneert en die weg niet voortzet. Federer en Djokovic hadden er elk één en eindigden met 20 en 24. Dus ik moet op deze weg doorgaan", benadrukte Alcaraz.