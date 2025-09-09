De US Open zit er op, maar dat betekent niet dat er geen nieuws over het grandslamtoernooi meer is. In New York werd het publiek opgeschrikt in de tweede ronde toen een van de beste tennissers ter wereld moest opgeven met een blessure. Daar is nu een nieuw, vervelend hoofdstuk aan toegevoegd.

De 23-jarige Jack Draper was als vijfde geplaatst en had hoge verwachtingen van het toernooi in de Verenigde Staten. Nadat hij in de eerste ronde de Argentijn Federico Gomez klopte, wachtte hem het duel met Zizou Bergs uit België. Die clash kwam er echter niet.

De toptennisser uit het Verenigde Koninkrijk, die in de eerste ronde al meermaals moest overgeven vanwege de hitte, moest zich terugtrekken uit het toernooi met een blessure. Hij sukkelde al wekenlang met pijn in zijn arm en nam na zijn optreden op Wimbledon maar liefst zeven weken rust om fit te worden voor US Open. Zijn blessure leek verdwenen, maar kwam toch op pijnlijke wijze terug. Draper kwam daarom niet in actie.

Blessure nekt Jack Draper

Fans hadden ongetwijfeld de hoop dat hij zich nog liet zien in 2025, maar dat gaat niet meer gebeuren. De blessure is teruggekeerd en daarom moet de huidige nummer zeven van de wereldranglijst zijn topjaar nu al beëndigden. "Helaas moet ik door de blessure aan mjin arm rust nemen en dit betekent dat ik de rest van 2025 aan de kant moet staan", laat hij via sociale media weten.

De Brit die onder meer Indian Wells dit jaar won baalt van het nieuws. "Dat vind ik het heel moeilijk om te accepteren, want ik heb dit jaar enorm veel momentum opgebouwd en geweldige dingen klaargespeeld."

Financieel een grote klap

Het blessurenieuws is niet alleen sportief, maar ook financieel een grote domper. Draper mist een aantal ATP-toernooien en zou eigenlijk opdraven bij het lucratieve Six Kings Slam in Saoedi-Arabië. Daar zou de Brit alleen al 1,3 miljoen euro krijgen als hij überhaupt zou opdraven. Voor de winnaar ligt er in totaal meer dan zes miljoen klaar.

De US Open eindigde afgelopen weekend. Op zondag won Carlos Alcaraz de finale van Jannik Sinner. Bij de vrouwen ging de eindzege naar Aryna Sabalenka.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.