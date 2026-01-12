De carrière van Milos Raonic zit er definitief op. De 35-jarige tennisser was al een tijd lang niet meer in actie gekomen en nu heeft hij de knoop doorgehakt om echt te stoppen. De Canadees was in 2016 even de nummer drie van de wereld.

Dat kwam door een uitstekend jaar, waarin hij de halve finale van de Australian Open en vervolgens de finale van Wimbledon bereikte. Hij werd daarmee de eerste Canadese tennisser in een Grand Slam-finale. Daar bleek Andy Murray in drie sets te sterk. Raonic veroverde in zijn carrière wel acht ATP-toernooien. In 2016 bereikte hij overigens ook de halve finales van de ATP Finals.

Raonic kijkt tevreden terug

De 35-jarige voormalige nummer 3 van de wereld speelde zijn laatste wedstrijd tijdens de Olympische Spelen in 2024, waarna hij door blessures niet meer in actie kwam. "Dit is een moment waarvan je weet dat het ooit zal komen, maar op de een of andere manier voel je je er nooit helemaal klaar voor," schreef Raonic op sociale media. "Ik ben erg gelukkig dat ik mijn dromen heb kunnen waarmaken."

Raonic veroverde in zijn loopbaan ruim twintig miljoen dollar aan prijzengeld. In 2011 speelde de geboren Joegoslaviër - hij verhuisde op driejarige leeftijd naar Canada - nog een dubbelfinale met de Nederlander Robin Haase. Die ging verloren tegen een duo uit India en Pakistan.

Australian Open

Terwijl Raonic afscheid neemt van de tennissport, zijn de nog actieve atleten in voorbereiding op de Australian Open. De kwalificaties voor het hoofdtoernooi zijn inmiddels in volle gang, de eerste échte wedstrijd wordt op 18 januari gespeeld. Namens Nederland doen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens sowieso mee, terwijl Eva Vedder en Anouk Koevermans zich via de kwalificatie nog hopen te plaatsen. Arantxa Rus en Guy den Ouden zijn al uitgeschakeld.