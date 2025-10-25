José Morón, journalist van de Spaanse portal Punto de Break, heeft een boekje open gedaan over de kritische houding van Spaanse collega-journalisten ten opzichte van toptennisser Novak Djokovic. Dat heeft volgens hem alles te maken met Djokovic' voormalig concurrent Rafael Nadal. "De Spaanse media zijn nu eenmaal zo", vertelt hij in een eerlijk gesprek.

Vrijdag verscheen in Servië een nieuw boek over Djokovic, vrij vertaald: ‘Novak – Onvertelde Verhalen’. Uitgever Sportal sprak daarvoor met diverse prominente mensen uit het leven van de toptennisser, onder wie zijn ouders, vrienden en broer, maar ook met de Spaanse journalist Morón, die een boekje opendeed over de negatieve houding van veel Spaanse journalisten tegenover Djokovic.

'Zo gaat het in Spanje'

"In mijn land, Spanje, behandelen journalisten Novak niet goed", vertelt Morón eerlijk. "Ik denk om veel verschillende redenen, maar de belangrijkste is dat hij Nadals grootste rivaal is. En dat speelt een cruciale rol in hoe ze zich tegenover Novak gedragen."

"Ik probeer altijd de waarheid over hem te laten zien", gaat de Spaanse journalist verder. "Vorig jaar, toen hij uit Australië werd gedeporteerd, schreven de Spaanse media bijvoorbeeld slechte dingen over hem. Ik heb altijd geprobeerd te schrijven wat er werkelijk gebeurde. Maar zo gaat het in Spanje, de Spaanse media zijn nu eenmaal zo, wat kunnen we eraan doen?"

'Aardige en beleefde kerel'

Morón zelf is erg te spreken over Djokovic. "Ik vind het een hele aardige en beleefde kerel. Ik zeg altijd dat er niet veel spelers zijn die iedereen begroeten wanneer ze de persconferentiezaal binnenkomen, of je recht aankijken wanneer je vragen stelt.

"Novak doet dat wel", gaat de Spanjaard verder. "Ik denk dat hij daardoor over het algemeen een hele goede relatie heeft met journalisten. Hij behandelt verslaggevers altijd netjes. Misschien klinkt het gek, maar het is een gebaar dat aangeeft dat hij beleefd is en respect heeft voor wat wij doen."

Teruggetrokken

Djokovic kwakkelt al het hele tennisseizoen met zijn fysieke gezondheid en moest daardoor verschillende toernooien aan zich voorbij laten gaan. Ook het masterstoernooi in Parijs - dat van maandag 27 oktober tot en met zondag 2 november wordt gehouden - moet het stellen zonder de 38-jarige 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië.