Heftig nieuws over Monica Seles. De voormalig toptennisster was in de jaren '90 een fenomeen op de tennisbaan, maar de laatste jaren gaat het met haar gezondheid een stuk minder goed. In een interview maakte de vrouw die ooit werd neergestoken op de baan bekend hoe dat kan.

De inmiddels 51-jarige Amerikaanse Seles heeft namelijk een zeldzame spierziekte. Ze heeft daar al drie jaar last van, maar komt er nu in gesprek met AP pas mee naar buiten. Ze ontdekte de problemen nota bene tijdens het tennissen, toen ze ineens de dubbel zag en de bal niet meer goed kon raken.

Zeldzame spierziekte

Bij de zeldzame spierziekte, die met een heel moeilijke term myasthenia gravis wordt genoemd, blokkeren zogeheten antilichamen bepaalde prikkels. Daardoor krijgt ze dus last van een verstoring in het zicht, maar ook heeft ze hinder van spierzwaktes in armen en benen.

Seles komt er nu voor het eerst openlijk over omdat ze meer bewustheid wil creëren over de ziekte. Zelf had ze er immers nog nooit van gehoord. "Toen ik de diagnose kreeg, dacht ik: wat!?", zo weet Seles nog. Ze probeert haar leven ondanks de ziekte weer zo goed en zo kwaad op te pakken, maar: "Het heeft veel invloed op mijn dagelijks leven."

Succesvolle toptennisster

De Amerikaanse, die in wat toen nog Joegoslavië heette werd geboren, kende sowieso een aantal moeilijke momenten in haar leven. Ze verhuisde op piepjonge leeftijd naar Amerika en bleek een ware tennissensatie. Begin jaren negentig won ze maar liefst acht grandslamtoernooien, tot het in 1993 helemaal misging.

Bizar incident door gestoorde fan

Een gestoorde fan stak haar tijdens een tennistoernooi in het Duitse Hamburg namelijk met een mes in haar schouder. De dader bleek Günther Parche te zijn, een fan van Steffi Graf. Zij was destijds de grote rivale van Seles en moest in die tijd veelvuldig haar meerdere erkennen. Parche kon het niet verkroppen dat Seles op dat moment de nummer een van de wereldranglijst was ten koste van Graf en stak de Amerikaanse neer.

i Monica Seles is zojuist gestoken voor een gestoorde fan van Steffi Graf © Getty Images

Terugkeer na jaren van herstel

Wonderwel overleefde ze de steekpartij, maar jarenlang kon ze niet tennissen. Pas in de lente van 1995 vierde ze haar rentree. Ze zou in 1996 nog Australian Open winnen en enkele grandslamfinales halen, maar zo goed als voor de aanslag werd ze nooit meer.

De lessen zie ze op en naast de baan meemaakte, probeert ze nu te gebruiken om haar ziekte een plekje te geven. "Zoals ik de kinderen die ik begeleid altijd vertrel: 'Je moet je altijd aanpassen. Die bal stuitert en je moet je daar aan aanpassen. En dat is wat ik nu doe.'"