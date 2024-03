Vriend van Aryna Sabalenka pleegde waarschijnlijk zelfmoord, tennisster wil desondanks meedoen aan Miami Open

Een persoonlijk drama voor Aryna Sabalenka. De vriend van de huidige nummer twee van de wereld en winnares van de laatste Australian Open overleed op 42-jarige leeftijd. Volgens de politie van Miami zou het gaan om zelfmoord. Desondanks is Sabalenka niet van plan om zich af te melden voor het WTA-toernooi in dezelfde stad, dat woensdag begint.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Zelfmoord

"De politie en brandweer hebben gereageerd op een oproep over een man die van een balkon was gesprongen", berichtte de politie van Miami aan persbureau Reuters. "De afdeling moordzaken van Miami-Dade heeft het onderzoek naar de dood van de heer Konstantin Koltsov overgenomen."

Dood Koltsov

'Het is met diep verdriet dat we u mededelen dat de coach van Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, is overleden', schreef de Russische club Salavat Yulaev Ufa, waar Koltsov assistent-trainers was, in een statement. 'Hij was zeer geliefd en werd gerespecteerd door spelers, collega’s en fans. De club zal zich hem voor eeuwig blijven herinneren. Moge hij in vrede rusten.' De doodsoorzaak is niet bekend.

Koltsov overleed in Miami, waar hij met zijn vriendin verbleef in aanloop naar het WTA-toernooi dat woensdag begint. Sabalenka heeft volgens de organisatie vooralsnog 'de intentie' om te spelen. "Tot nu heeft ze niet gevraagd om van de tabel verwijderd te worden en ze zegt de intentie te hebben om te spelen", zeiden ze. Sabalenka zou wel hebben gezegd dat ze geen interviews doet.

Koltsov als ijshockeyprof

Koltsov werd in 1997 ijshockeyprof in Rusland en twee jaar later werd hij als achttiende gedraft door Pittsburgh Penguins in de NHL, de grootste ijshockeycompetitie ter wereld. Hij speelde mee op de Winterspelen van 2002 en 2010 mee met Belarus. Koltsov hield het tot 2006 vol in de VS, daarna verkaste hij naar Salavat Yulaev Ufa in de Kontinental Hockey League. In 2016 stopte hij als prof.

Koltsov laat drie kinderen achter uit een eerder huwelijk. In 2020 scheidde hij en een jaar later, in juni 2021, begon zijn relatie met Sabalenka. De oud-ijshockeyprof zat eerder dit jaar op de tribune toen Sabalenka haar tweede Australian Open op rij won.