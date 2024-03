Zelfmoord schokt tenniswereld: 'Ze is mijn beste vriendin, dus dit is heel moeilijk'

De plotselinge dood van Konstantin Koltsov (42) is hard aangekomen binnen de tenniswereld. De Belarussische vriend van toptennisster Aryna Sabalenka (25) zou van een balkon van een vijfsterrenhotel zijn gesprongen.

Ondanks het drama is Sabalenka van plan donderdag haar eerste ronde partij op de Miami Open af te werken. De winnares van de Australian Open staat dan volgens de planning tegenover haar goede vriendin Paula Badosa. De Spaanse kreeg in aanloop naar de wedstrijd de nodige vragen over de situatie.

"Ik wil hier niet over praten", begon Badosa. "Maar natuurlijk, ze is een van mijn beste vriendinnen. Ik heb haar gisteren lang gesproken en vanmorgen weer. Ik weet wat ze nu allemaal meemaakt. Het is voor mij al vrij schokkend om mee te maken, omdat ze mijn beste vriendin is. Ik wil niet dat zij lijdt, het is een heel moeilijke situatie."

Vriend Aryna Sabalenka stierf 'na sprong van balkon', tennisster wil desondanks meedoen aan Miami Open Een persoonlijk drama voor Aryna Sabalenka. De vriend van de huidige nummer twee van de wereld en winnares van de laatste Australian Open overleed op 42-jarige leeftijd. Volgens de politie van Miami zou het gaan om zelfmoord. Desondanks is Sabalenka niet van plan om zich af te melden voor het WTA-toernooi in dezelfde stad, dat woensdag begint.

Onderling duel

Toch staat donderdag hun onderlinge duel op het programma. "Het is heel ongemakkelijk", gaf Badosa toe. Maar ik heb haar, mijn beste vriendin, beloofd er niet over te praten. Maar het is niet makkelijk, ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Ze is een heel sterke vrouw en ik geloof dat ze de kracht ergens vandaan gaat halen. Ik hoop op een strijd, een goede wedstrijd."

Onderzoek politie

In eerste instantie werd gemeld dat een bloedprop Koltsov fataal was geworden. Later meldde de politie van Miami dat de voormalig ijshockeyer van het balkon was gesprongen en vervolgens was overleden. De politie doet nog onderzoek, maar laat weten niet te verwachten dat daar iets anders uit naar voren komt dat zelfmoord.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.