Waar Roland Garros een geweldig toernooi was voor het kersverse tenniskoppel Tallon Griekspoor en Anastasia Potapova, is Wimbledon geëindigd in een groot drama. De Nederlander werd in de eerste ronde al uitgeschakeld, alleen voor de Russische verliep het nóg erger.

Griekspoor kwam vol zelfvertrouwen naar Londen voor de derde grandslam van dit seizoen; de Nederlander pakte op het grastoernooi van Mallorca voor het eerst sinds 2023 weer een ATP-titel. Alleen dat succes kwam met een prijs. Het spel wat hij op het Spaanse eiland liet zien, bleef op het heilige gras in Engeland achterwege: een vloekende en tierende Griekspoor verloor van Jenson Brooksby uit de Verenigde Staten.

Vrees Potapova wordt werkelijkheid

Een dag na de deceptie van Griekspoor zou zijn vriendin in actie komen. Maar de Russische trok zich net voor haar partij tegen de Poolse Magdalena Fręch terug. Het was voor Potapova al een race tegen de klok om Wimbledon überhaupt te halen, nadat ze op het grastoernooi van Berlijn geblesseerd raakte.

"Ik heb een kleine scheur in een spier, dus dat heeft tijd nodig om te genezen. Ik doe er alles aan wat mogelijk is om klaar te zijn voor Wimbledon", sprak Potapova, die door haar blessure ook al de WTA in Eastbourne moest laten lopen, eerder al. Uiteindelijk bleek de vriendin van Griekspoor toch niet op tijd hersteld.

Canadese heeft geluk

Potapova's pech zorgt voor geluk bij de Canadese Victoria Mboko. De tiener die onlangs debuteerde op Roland Garros en daar zelfs tot de derde ronde reikte, mag als lucky loser het toernooi in. Daardoor is Mboko in ieder geval al verzekerd van een hele zak geld:

Dubbelspel

De 24-jarige Potapova staat ook ingeschreven in het dubbelspel. Het is de vraag of ze daar wel kan spelen. Woensdag zou ze haar eerste wedstrijd spelen met de Servische Olga Danilovic tegen het Filipijns-Duitse duo Alexandra Eala/Eva Lys. Onlangs op Roland Garros bereikte ze nog de kwartfinales, wat een evenaring van haar beste prestatie in het dubbelspel (Australian Open 2022) was.

Alles over Wimbledon

