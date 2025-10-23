Het gaat lekker met tennisser Tallon Griekspoor bij het ATP-toernooi in Wenen. En het gaat schijnbaar ook uitstekend tussen de Haarlemse tennisser en zijn Russische collega Anastasia Potapova.

Griekspoor heeft bij het ATP-toernooi in Wenen de kwartfinale bereikt. In de achtste finale was hij in twee tie-breaks te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima. Zijn vriendin Potapova is meegereisd naar de hoofdstad van Oostenrijk en plaatst aldoor updates op haar socials.

'Zijn POV'

Donderdag plaatste de nummer 51 van de WTA-ranking een foto waarop ze op een terras geniet van een gebakje. Op de eerste foto kijkt ze lachend naar de camera, op de tweede hijst ze haar jas wat omlaag om zo haar schouders te ontbloten.

In haar story's plaatst Potapova de foto's opnieuw, maar ditmaal staat er een bijschrift bij het tweede kiekje. 'His POV' staat er, oftewel 'Zijn perspectief'. Het laat zich raden wie ze daarmee bedoelt: fotograaf Griekspoor vermoedelijk.

Relatie

In de loop van 2025 hebben Griekspoor en Potapova een relatie gekregen. Eerst doken ze bij elkaar op tijdens tennispartijen. En tijdens Roland Garros 2025 in Parijs kwam er vanuit Eurosport de bevestiging dat de twee een relatie hebben. Commentator Abe Kuijl meldde dat op de zender.

Trainer

Voor Griekspoor zijn de zeges in Wenen erg welkom. Hij boekte maandenlang amper nog overwinningen en zocht naar stabiliteit in zijn begeleidende staf. Zo nam hij de Belgische trainer Kristof Vliegen voor de derde keer aan, maar de samenwerking was vervolgens snel over.

Tegenover De Telegraaf gaf Griekspoor uitleg waarom die beslissing over zijn coach nodig was. Volgens hem ontstonden er 'steeds meer irritaties' in de samenwerking. Dat kwam ook gedeeltelijk door Griekspoor zelf. Hij beaamt dat hij in de eerste periode dat de twee samenwerkten meer een speler was die ja knikte op alles wat Vliegen zei. Nu de tennisser ontwikkeld is als speler en als mens heeft hij meer een eigen mening en wil hij zelf ook keuzes maken. Daardoor botste het vaak met zijn coach.