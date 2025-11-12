Toptennisser Novak Djokovic heeft een boekje open gedaan over een opvallend verzoek van zijn vrouw Jelena. Zij voelde aan dat de Serviër niet lekker in zijn vel zat en misschien een pauze nodig had. "Maar dat gaat mij nooit gebeuren."

De tennisser trouwde in 2014 met zijn jeugdliefde Jelena. De twee kennen elkaar door en door en dat blijkt ook uit een opvallend verzoek van zijn vrouw voor de start van het tennisseizoen in 2019. Djokovic doet in gesprek met Piers Morgan een boekje open over een moeilijke tijd.

Pauze

De 38-jarige had na 2018 alle Grand Slams al gewonnen en in totaal 24 grandslamtitels op zak. “Ik was een van de weinige spelers in de geschiedenis die dat voor elkaar kreeg." Hij sprak erover met zijn vrouw en familie. Die boden hem een ander perspectief na al dat succes. "Ze zeiden: 'Misschien moet je een pauze nemen en dan terugkomen. Omdat je alles al hebt bereikt.'"

Daar wilde de tennisser echter niets van weten. "Nee, nee, maak je geen zorgen om motivatie. Daar heb ik geen problemen mee", legt Djokovic uit. Hij had wel gelezen over andere atleten die op een punt kwamen waarop ze zich leeg voelden. "Maar dat gaat mij nooit gebeuren."

Toch kon ook hij niet ontsnappen aan dat gevoel. "Ik ervaarde het een paar weken later voor het eerst op Wimbledon." Djokovic speelde tegen Sam Querrey. De wedstrijd werd twee keer onderbroken vanwege regen. Bij die tweede regenpauze ging het mis. "Ik ging naar de geïsoleerde ruimte en wilde alleen zijn."

Reset

"Ik staarde alleen maar naar de muur voor 20, 30 minuten. Dat was de eerste keer dat ik me echt leeg voelde", vertelt Djokovic. "Ik realiseerde me dat alle stress, spanning en enthousiasme, alle sterke emoties die ik had gevoeld voor jaren te veel werden. Ik had een reset nodig."

Zijn vrouw had dat dus al aangevoeld. Na de wedstrijd besloot Djokovic toch een pauze te nemen en een aantal toernooien over te slaan. Daardoor verloor hij wel zijn nummer één-positie op de wereldranglijst aan Andy Murray. "Dat maakte me niks uit. In die toestand was ik op dat moment", vervolgt hij. "Ik wilde gewoon de liefde en passie terug voor de sport."