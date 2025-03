Weg naar historische titel ligt open voor Novak Djokovic na verrassende uitslag op ATP Miami

De reeks verrassende uitschakelingen in Miami gaat door, wat de weg vrijmaakt voor Novak Djokovic naar zijn honderdste titel. Alexander Zverev, als eerste geplaatst op het masterstoernooi, is uitgeschakeld door de Fransman Arthur Fils in drie sets: 3-6 6-3 6-4.

Na de vroege exits van topspelers als Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Jack Draper en Holger Rune in de tweede ronde, moesten in de volgende ronde ook Stefanos Tsitsipas en Tommy Paul het toernooi in Miami verlaten. De verrassingen waren daarmee nog niet voorbij. In de achtste finales sneuvelden zowel Casper Ruud als Zverev, die na een twee uur durende strijd ten onder ging tegen Arthur Fils.

Bijzondere steun voor Novak Djokovic in Miami: 'Als zij dat zegt, betekent het dat het fantastisch was' Toptennisser Novak Djokovic bereikte dankzij de steun van twee tennislegendes de kwartfinales in Miami. De Serviër had na afloop van zijn klinkende zege (6-2, 6-2) op Lorenze Musetti niks dan lovende woorden voor zijn tegenstander, Serena Williams én een Argentijn, die zelfs in de spelersbox van Djokovic zat.

Hoewel de Duitse tennisser de wedstrijd goed begon en met een break in de achtste game de eerste set won, keerde het tij in de rest van de wedstrijd. Fils brak de nummer één van de plaatsingslijst al in de tweede game van de tweede set en dat was genoeg om de stand gelijk te trekken. Het leek erop dat Zverev toch nog de overwinning zou pakken, toen hij in de derde set met 3-1 voor kwam te staan. De Fransman wist echter met breaks in de vijfde en zevende game de wedstrijd te kantelen en uiteindelijk de overwinning te behalen.

Honderdste titel voor Djokovic?

Fils speelt in de kwartfinale tegen Jakub Mensik, terwijl aan dezelfde kant van het schema Taylor Fritz en Matteo Berrettini staan. Aan de andere kant staat Djokovic, die in de kwartfinale Sebastian Korda treft. Bij winst neemt hij het in de halve finales op tegen de winnaar van de partij Francisco Cerundolo - Grigor Dimitrov.

Geschrokken Novak Djokovic kijkt ogen uit bij ontmoeting met imposante UFC-ster: 'Mijn knieën knikken' Toptennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi in Miami. Onder toeziend oog van hoog publiek wist hij Lorenzo Musetti te verslaan in twee sets (6-2, 6-2).

De weg naar een honderdste titel ligt dus open voor de Serviër. Daarmee komt hij in een iconisch rijtje met Jimmy Connors (109 titels) en Roger Federer (103). Djokovic won een recordaantal van 24 grandslamtitels, daarnaast was hij ook veertig keer de beste op een ATP 1000-toernooi.