Wild gerucht rondom tennislegende Roger Federer: presentatoren hinten op enorme stunt

Tennislegende Roger Federer zou zaterdagavond weleens op kunnen duiken bij de finale van het Eurovisiesongfestival. Hij is immers een van de, zo niet de bekendste Zwitser ooit. En hij komt ook nog eens uit Basel, waar organisator EBU zijn kamp heeft opgeslagen.

In de halve finale hintten de presentatoren in de St. Jakobshalle te Basel op de komst van de tennislegende, die in september 2022 zijn racket definitief in het hoesje opborg, met twintig grandslamtitels op zijn naam. De presentatoren vroege zich in een gesprekje af of Federer 'het meest Zwitserse ooit is dat Zwitserland heeft voorgebracht.'

Kussentjes

Maar er was meer: er werden kussens uitgedeeld waarop Federers karakteristieke gezicht was geprint. De deelnemers kregen een exemplaar. Van Federer is bekend dat hij een avondje muziek wel kan waarderen. De linkshandige maestro verscheen in 2023 op het podium bij een optreden van de Engelse band Coldplay in Zurich, alwaar hij werd voorgesteld als 'een voormalig lid van de groep'.

Tennisicoon Roger Federer gaat viraal na rol in Eurovisie Songfestival: 'Hij moet erbij zijn in de finale' Kijkers van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival dinsdagavond raken niet uitgepraat over oud-toptennisser Roger Federer. Hij speelde een grote rol in het spektakel, dat dit jaar plaatsvindt in zijn geboorteplaats: Basel in Zwitserland.

Vermogen van Roger Federer

De Engelse krant Express vergelijkt het vermogen van Federer met die van (ex-)deelnemers aan het Eurovisiesongfestival. De publicatie schat in dat Federer beschikt over zo'n slordige 492 miljoen euro. "Daarmee is hij rijker dan alle winnaars van het festival, van vroeger tot nu, op eentje na dan", staat er.

When in Switzerland, why not have Roger Federer pillows! 😅



After all the Federer chat during the #Eurovision semi-final tonight, if he doesn’t now rock up at the final they will have 100% missed a trick. 🎾 pic.twitter.com/jvCfzZrGCT — Karen Fazackerley (@KarenFaz) May 13, 2025

En die uitzondering won nota bene voor Zwitserland: Céline Dion, in 1988, alhoewel de zangeres werd geboren in Canada. Haar vermogen is ietsjes forser dan dat van Federer, stelt Express. Ook de vier leden van de Zweedse band ABBA (winnaars in 1974) zijn steenrijk, al doen ze op individueel niveau wel onder voor Federer.

Tennisicoon Roger Federer nam huilend afscheid door zijn vrouw en Rafael Nadal: 'Zoveel emoties en herinneringen' Tennislegende Roger Federer blikt terug op zijn emotionele einde van zijn carrière tijdens de Laver Cup 2022. De 43-jarige onthult wat hem aan het huilen maakte: zijn vrouw Mirka en het einde van zijn rivaliteit met Rafael Nadal.

Zoeken naar Federer

Ook Sportskeeda acht het mogelijk dat Federer zaterdagavond opduikt in de finaleshow. Ook die site verwijst naar het uitdeelen van de Federer-kussens in de halve finale. Uit onderzoek van webverkeer blijkt dat toen dat in beeld kwam, het zoekvolume naar de naam van de Zwitserse tennislegende op internet explodeerde.

Op social media vonden sommige sportfans dat verwonderlijk. "Hoezo heb je Eurovisiesongfestival nodig om te weten te komen wie Roger Federer is?', schreef iemand. Een ander grapte: "Ik moest googelen wat het Eurovisiesongfestival is, nadat ik dit bericht over Federer las."

Tennislegende keert terug in spotlights tijdens 'iconisch' sportevenement: 'Extreem slopende race' Roger Federer maakt binnenkort zijn opwachting op een heel ander speelveld dan de tennisbaan. De Zwitserse tennislegende zal namelijk het startsein geven voor de legendarische 24 uur van Le Mans. Op zaterdag 14 juni zwaait Federer de vlag waarmee de bekendste endurance-race ter wereld officieel van start gaat.

Claude met 'C'est la Vie'

De Nederlandse inzending is door naar de finale. Zanger Claude wist met zijn nummer C'est La Vie genoeg stemmen te krijgen voor een plekje in de einstrijd op zaterdag. Volgens de bookmakers maakt hij zelfs kans op de overwinning. Hij staat vierde in de lijst van de wedkantoren.