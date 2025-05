Tennisicoon Roger Federer nam huilend afscheid door zijn vrouw en Rafael Nadal: 'Zoveel emoties en herinneringen'

Tennislegende Roger Federer blikt terug op zijn emotionele einde van zijn carrière tijdens de Laver Cup 2022. De 43-jarige onthult wat hem aan het huilen maakte: zijn vrouw Mirka en het einde van zijn rivaliteit met Rafael Nadal.

Fderer speelde zijn laatste wedstrijd op Wimbledon in 2021. Ruim een jaar later, nog steeds worstelend met een knieblessure, koos de voormalig nummer 1 van de wereld voor een afscheid in Londen, omringd door de grootste namen in de tenniswereld.

Samen met Novak Djokovic, Rafael Nadal en Andy Murray, de leden van de legendarische 'Big Four', sloot Federer een van de meest indrukwekkende tenniscarrières af. Ook aanwezig op de Laver Cup waren onder andere Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud en Frances Tiafoe.

Hoewel Federer geen enkelspel speelde, vormde hij een dubbelteam met Nadal. Ze verloren uiteindelijk van Tiafoe en Jack Sock. Nadat Team Wereld de overwinning op Team Europa had behaald en het toernooi officieel was afgelopen, waren alle ogen gericht op de 20-voudig Grand Slam-kampioen, die afscheid nam van de sport die meer dan twee decennia zijn leven had beheerst.

Emotioneel

Het was een emotionele ceremonie, waarbij Federer, Nadal, Djokovic en Murray uiteindelijk allemaal in tranen uitbarstten. De Zwitser was het meest aangeslagen en blikt terug op die avond in zijn documentaire Federer: Twelve Last Days op Prime Video.

"Alleen al het zien van de andere spelers was moeilijk. Het was zo emotioneel. Ik heb hun hele carrière meegemaakt. Ik denk dat Andy zijn eigen carrière aan zich voorbij zag flitsen. Ik heb Novak aan het einde ook hele persoonlijke dingen verteld, die misschien ook bij hem iets hebben losgemaakt," vertelt Federer..

Over zijn eigen tranen zegt Roger Federer: "Er zijn maar twee dingen die me echt aan het huilen maakten: Mirka en het zien van Rafa." Ook Nadal zelf vond het moeilijk te accepteren dat hij nooit meer tegen het Zwitserse icoon zou spelen.

De Spanjaard spreekt verder over zijn unieke band met Federer. Ondanks hun felle rivaliteit op de baan, wisten ze een goede vriendschap te onderhouden. "Zoveel emoties. Zoveel herinneringen. Het gevoel voor een Grand Slam-finale tegen Roger, dat is anders. Een andere sfeer, een andere druk... Weten dat ik dit gevoel nooit meer zal ervaren, dat deed pijn," aldus Nadal. "Ondanks onze grote rivaliteit op de baan, hebben we een vriendschap kunnen opbouwen. Dat is bijzonder in deze competitieve wereld."

Speciale band

Roger Federer beaamt dit in de documentaire. Zijn band met Rafael Nadal is speciaal. De Zwitser benadrukt dat hij en Nadal veel hebben meegemaakt, vooral blessures. Die gedeelde ervaring heeft hen dichter bij elkaar gebracht.

"Ik voel dat ook. Het is heel uniek. We kunnen het zo goed met elkaar vinden en hebben respect voor elkaar. Het is op zijn zachtst gezegd bijzonder," zegt Federer. "We hebben allebei veel meegemaakt, op onze eigen manier, en we zijn allebei vaak geblesseerd geweest. Daardoor kunnen we ons in elkaar verplaatsen. Ik ben blij dat we samen het einde hebben gehaald."

Federer en Nadal troffen elkaar 40 keer op de ATP Tour. De Spanjaard leidt met 24-16 in hun onderlinge duels. Zes van hun laatste zeven ontmoetingen werden echter gewonnen door de Zwitser, inclusief hun laatste duel op Wimbledon in 2019. Nadal nam eind vorig jaar ook afscheid van zijn tenniscarrière.