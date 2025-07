Amanda Anisimova leed een zware nederlaag in de Wimbledon-finale tegen Iga Swiatek: 6-0, 6-0. Na het toernooi besloot de Amerikaanse tennisster even te "resetten" en te herstellen van de mentale klap. Ze verruilde haar tennisracket tijdelijk voor een surfplank.

De veerkracht en inspiratie van toptennisster Amanda Anisimova zijn bewonderenswaardig. Slechts een jaar geleden speelde ze nog in de Wimbledon-kwalificaties als nummer 191 van de wereld, terwijl ze dit jaar de finale bereikte. Door haar finaleplaats op Wimbledon is de Amerikaanse opgeklommen naar de 7e plaats op de WTA-ranglijst, haar hoogste positie ooit.

Die finale was een zware dobber. Ze verloor zonder een game te winnen in slechts 57 minuten. De Amerikaanse is echter gewend aan tegenslagen. Ze verloor haar vader op jonge leeftijd en worstelde enkele jaren geleden met mentale problemen, waardoor ze tijdelijk stopte met tennissen. Na elke zware nederlaag neemt Amanda even afstand van de tennisbaan. Zo ook nu.

Pauze

De 23-jarige is teruggekeerd naar Amerika, waar ze geniet van een welverdiende pauze en zich richt op andere dingen dan tennis. Ze verblijft momenteel in de buurt van New York, waar ze profiteert van het mooie weer om te surfen. Zo is te zien is op haar Instagram.

Nederlandse coaches

Anisimova is door haar pauze ook een tijdje zonder haar Nederlandse trainers. De Amerikaanse Wimbledon-finaliste wordt al jaren getraind door Rick Vleeshouwers en Rob Brandsma. Zij konden dus ook niet voorkomen dat Anisimova een kansloze nederlaag leed in de finale van Wimbledon.

In gesprek met Essentialy Sports gaf Vleeshouwers onlangs een kijkje in zijn werkwijze. "Het eerste wat ik altijd doe na een wedstrijd is een paar uur later het hele duel terugkijken. Het belangrijkste dat een speler kan hebben is vertrouwen in haarzelf." Vleeshouwers trainde in het verleden ook topspeelsters Elise Mertens en Yanina Wickmayer.