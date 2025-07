Er hangt iets in de lucht op Wimbledon tijdens de eerste ronde. De ene na de andere wereldtopper moet het strijdtoneel verlaten. Nummer 3 van de wereld Alexander Zverev is daarin de laatste toevoeging.

De 28-jarige Duitser wordt gezien als een van de beste tennissers die nooit een grand slam heeft gewonnen en opnieuw moet hij die droom even uitstellen. Hij werd door de Fransman Arthur Rinderknech op zijn plek gezet in de eerste ronde: 6-7, 7-6, 3-6, 7-6 en 6-4.

Weer vroege exit voor Zverev

Zverev kwam in al zijn deelnames op het heilige gras van Londen nooit verder dan de vierde ronde. Die beste prestatie haalde hij in 2017, 2021 en 2024. Eén keer eerde strandde hij in de eerste ronde, dat was in 2019. Zes jaar later was dat opnieuw het eindstation voor de nummer 3 van de wereld, die moeite had met het aanvallende spel van zijn tegenstander.

Zverev wordt vaak verweten afwachtend te tennissen en dat was ook tegen Rinderknech het geval. Met zijn vele aces redde hij zichzelf nog wel een aantal keer uit een benauwde situatie. Zo keek de Duitser in de vierde set tegen een mini-break achterstand in de tiebreak, maar hij rechtte de rug en hield zichzelf in leven.

Slopende wedstrijd

Toch ging het vroeg in de beslissende set mis. Zverev kreeg een 40-0 voorsprong in zijn eigen opslaggame niet over de streep getrokken en verloor vijf punten op rij, waardoor de Fransman in het voordeel was. Hij kwam in zijn eigen servicebeurten nauwelijks in de problemen en pakte zo de vijfde en laatste set met 6-4 in games en stapte na meer dan 4,5 uur van de baan.

Nieuwe verrassing op Wimbledon

Zo vloog ook de nummer 3 van de plaatsingslijst eruit bij de mannen. Eerder sneuvelden al Lorenzo Musetti (#7), Holger Rune (#8) en Daniil Medvedev (#9). Ook de als 31ste geplaatste Tallon Griekspoor verloor in de eerste ronde.

