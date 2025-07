Wimbledon-winnaar Jannik Sinner heeft na zijn zege op Carlos Alcaraz een boekje opengedaan over zijn mentale problemen. De Italiaan moest veel oefenen om zo goed te worden en dat eiste soms zijn tol.

Sinner was logischerwijs blij met zijn overwinning. "Dit is speciaal. Het voelt echt geweldig", zo vertelde de Italiaan na de overwinning op Alcaraz. "Dit doet me emotioneel gewoon erg veel, omdat alleen ik en de mensen die dichtbij mij staan weten waar ik doorheen ben gegaan buiten de baan. Het is voor mij echt alles behalve makkelijk geweest om dit te bereiken."

Voor Sinner is het mentale aspect juist erger tijdens trainingen in plaats van tijdens wedstrijden. "We hebben er alles aan gedaan, elke trainingsessie, maar ik had het mentaal nogal zwaar. Misschien heb ik het zelfs steeds meer tijdens trainingsessies. Als ik een wedstrijd speel, dan kan ik mijn gedachten uitschakelen en gewoon spelen. Ik weet zeker dat mij dat enorm heeft geholpen."

Roland Garros

Ook vertelt Sinner dat hij het lastig heeft gehad met zijn verlies in de finale van Roland Garros. "Het verlies in Parijs was heel erg lastig, maar aan het einde van de dag maakt het niet uit op welke manier je wint of verliest. Zeker in belangrijke toernooien. Je moet het verlies accepteren en door blijven gaan. Dat is denk ik ook de reden dat ik vandaag wel heb kunnen winnen. Vandaag was ik wel goed op die service."

Schorsing

Voor Sinner is het zijn eerste Grand Slam-zege sinds zijn dopingschorsing van drie maanden. De Italiaan heeft tot nu toe vier Grand Slams op zijn naam. Hij won twee keer de Australian Open, één keer de US Open en nu dus Wimbledon. Op het Engelse toernooi ging het bijna mis bij de laatste zestien in de partij tegen Gregor Dimitrov. De Bulgaar stond met 2-0 voor en was onderweg om Sinner te verslaan, maar Dimitrov raakte geblesseerd en moest opgeven.