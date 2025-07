Grigor Dimitrov zag zijn avontuur op Wimbledon in een drama eindigen. De Bulgaarse toptennisser moest in de achtste finales noodgedwongen opgeven tegen Jannik Sinner door een zware blessure aan zijn borstspier, terwijl op het punt stond om de Italiaan te verslaan. Vanuit zijn ziekenhuisbed liet hij weten hoe diep dit hem raakte.

Dimitrov had de eerste twee sets duidelijk in handen met 6-3 en 7-5 en leek daarmee af te stevenen op een grote verrassing, mede doordat Sinner kampte met problemen aan zijn elleboog. Maar bij een stand van 2-2 in de derde set sloeg het noodlot toe: een plotselinge pijn dwong hem te stoppen. Ondanks zijn wil om door te spelen, moest hij de strijd noodgedwongen staken. Onder luid applaus van het publiek en Sinner verliet de Bulgaar het centre court in tranen.

'Soms wil het hart doorgaan, maar...'

De blessure bleek ernstiger dan aanvankelijk gehoopt. Dimitrov, die bekendstaat om zijn vechtlust en doorzettingsvermogen, moest na de wedstrijd zelfs enkele uren in het ziekenhuis doorbrengen voor onderzoek en behandeling. Op social media deelde hij vervolgens vanuit zijn ziekenhuisbed een emotionele boodschap, waarin hij zijn teleurstelling en dankbaarheid uitte.

"Soms wil het hart doorgaan, maar het universum heeft een ander plan", schreef hij op Instagram. "Het opgeven op Wimbledon was een van de pijnlijkste momenten uit mijn carrière", laat hij met pijn in zijn hart weten. Hij bedankte zijn vele fans, vrienden en familieleden voor hun steun en positieve berichten die hem helpen in deze zware periode.

Vijf opgaven op rij op Grand Slams

Voor Dimitrov is dit een bijzonder moeilijke fase. Het is inmiddels het vijfde Grand Slam-toernooi op rij waarin hij zich wegens blessures moest terugtrekken. Toch bewees hij op Wimbledon dat hij, ondanks alle tegenslagen en indien fit, nog altijd tot de beste spelers ter wereld behoort. Ondanks deze nachtmerrie kijkt Dimitrov weer vooruit. "Het herstel begint nu", sluit hij zijn bericht af.

Tegelijkertijd toonde ook zijn tegenstander begrip en respect. Sinner sprak zijn steun uit voor Dimitrov en noemde hem 'een ongelooflijke speler en een goede vriend'. De jonge Italiaan plaatste zich door de opgave van Dimitrov voor de kwartfinales, terwijl hij inmiddels is doorgestoten naar de finale na een eenvoudige zege op Novak Djokovic in de halve finale.

Wimbledon-finale

Sinner wist na zijn moeizame wedstrijd tegen Dimitrov ook de halve finale tegen Djokovic te winnen, ondanks dat de Serviër niet op zijn best leek vanwege fysieke klachten. De jonge Italiaan heeft daarmee zijn eerste ticket voor de Wimbledon-finale bemachtigd. Daarin wacht hem een flinke uitdaging: Carlos Alcaraz, die in een spannende en gelijkopgaande strijd Taylor Fritz wist te verslaan. Het belooft zondag een spectaculaire ontknoping te worden op het heilige gras van Wimbledon.

'Oude truc' van Novak Djokovic faalt: Jannik Sinner haalt op Wimbledon keihard uit tegen Serviër Jannik Sinner heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van Wimbledon door Novak Djokovic in drie sets te verslaan (6-3, 6-3, 6-4). De Italiaan was heer en meester op het heilige gras en gaf Djokovic het nakijken, die zelf fysiek niet topfit was. Zelfs zijn befaamde 'truc' kon de wedstrijd niet omdraaien. Zodoende staat Sinner zondag in de finale tegen Carlos Alcaraz.

