Een opvallend incident tijdens Cincinnati Open. Daar is door de omstandigheden al een hoop gebeurd en de opmerkelijk gebeurtenissen blijven zich opstapelen. Dit keer is de verliezend finalist van vorig jaar de hoofdrolspeler.

Frances Tiafoe kwam in de vierde ronde in actie tegen Holger Rune. Dat werd voor de Amerikaan niet wat hij er van verwachtte. De man die vorig jaar de finale verloor van Jannik Sinner had namelijk een hoop problemen tijdens de wedstrijd in de Verenigde Staten.

Tiafoe slaat boos bal weg

Tijdens het einde van de eerste set werd hij behandeld vanwege fysieke problemen. Vervolgens probeerde hij het nog eens, maar een succes werd het tot zijn eigen frustratie niet meer. Tiafoe sloeg uit woede nog een bal hoog in de lucht en dat kon het publiek niet bepaald waarderen.

Bij Sky Sports werd het duel uitgezonden en waren ze duidelijk over de beelden. "Een duidelijk gefrustreerde en gekwelde Frances Tiafoe", zo stelde commentator Gigi Salmon. Zij en vele anderen zagen uitendeindelijk het onvemijdelijke gebeuren. Nadat hij bij zijn team aangaf dat hij niet verder kon, staakte hij kort daarop de partij. Bij een 3-1 achterstand in de tweede set gaf hij er de brui aan.

Zes tennissers geven op

Daarmee is Tiafoe al de zesde mannelijke speler die opgaf tijdens het toernooi. Eerder konden Alejandro Davidovich Fokina, Camilo Ugo Carabelli, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech en Jakub Mensik niet verder. Een hoop van hen konden niet omgaan met de enorme hitte die het toernooi teister. De beelden van onder meer Rinderknech, die ineenzakte tijdens de tennispartij, maakten veel indruk.

Alarm verstoort partij Jannik Sinner

Daarnaast gebeurde er nog een hoop. Zo werd Emma Raducanu tijdens haar partij met Aryna Sabalenka helemaal gek van een kind op de tribunes. Ook Jannik Sinner ontkwam niet aan het nodige trammelant. Een wedstrijd van de Italiaan werd verstoord door een alarm dat lange tijd bleef loeien.