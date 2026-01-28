Duitse tennisser Alexander Zverev heeft een seizoen vol problemen achter de rug. Nu krijgt hij op de Australian Open de kans om zich weer te bewijzen tegen nummer één van de wereld Carlos Alcaraz.

De Duitse tennisser Alexander Zverev trainde woensdag ver weg van de grote banen. Hij hoopt dat zijn herwonnen gezondheid en plezier op de baan hem zullen helpen om wereldtopperAlcaraz te verslaan in de halve finale. Alcaraz heeft nog geen set verloren in Melbourne Park in zijn poging om een carrière Grand Slam te voltooien, maar de als derde geplaatste Zverev presteert ook sterk in zijn jacht op zijn eerste grandslamtitel.

Problemen

Zverev lijkt het moeilijke jaar 2025 van zich af te hebben geschud, waarin hij eerst zijn derde grandslamfinale in zijn carrière verloor tegen Jannik Sinner in Melbourne, en daarna werd geplaagd door blessures. Zijn grootste domper was de uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon. Daarna sprak hij openhartig over mentale problemen. Hij besloot professionele hulp in te schakelen voor zijn worstelingen.

“Als ik gezond ben, ben ik blij op de baan en wordt alles een beetje makkelijker”, verklaarde hij in Melbourne. Zverev realiseert zich dat hij vorig jaar aan te veel toernooien heeft deelgenomen, wat heeft bijgedragen aan zijn problemen. “Mijn schema was vorig jaar waanzinnig, vooral in het begin. Alles volgde elkaar snel op, en mijn problemen ontstonden in die fase. Ik was mentaal uitgeput, de blessures begonnen”, aldus de nummer vier van de wereld.

Hij heeft hard gewerkt aan zijn herstel. Zo kreeg hij 77 injecties tegen een blessure in zijn rug. Bovendien werkte hij aan zijn spel. "Voornamelijk aan mijn eerste slagen na de service”, onthulde de Duitser.

Oefenwedstrijd tegen Alcaraz

Zverev speelde voorafgaand aan het toernooi in Melbourne ook al een oefenwedstrijd tegen Alcaraz en dat geeft goede hoop. Hij weet dat de Spanjaard vrijdag niet onverslaanbaar zal zijn. “We speelden één set, die hij won met een tiebreak. Het was een ontmoeting van een zeer hoog niveau”, herinnert Alcaraz zich.

