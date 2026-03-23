Naomi Osaka lijkt steeds meer te twijfelen over haar toekomst op de WTA Tour. Na haar vroege uitschakeling op het Miami Open sprak de viervoudig Grand Slam-winnares openlijk over de impact van het moederschap op haar carrière en de keuzes die daarbij komen kijken.

De 28-jarige Japanse verloor in Florida verrassend van de Australische Talia Gibson, die met 7-5 en 6-4 te sterk bleek. Het betekende opnieuw een tegenvaller in haar poging om na haar zwangerschap weer structureel aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop.

Na afloop gaf Osaka toe dat haar prioriteiten sinds de geboorte van haar dochter zijn veranderd. "Zoals ik vorig jaar al zei, blijf ik niet op de Tour als ik in de eerste ronde verlies", stelde ze. "Ik wil liever gewoon een geweldige moeder zijn en er voor mijn dochter zijn."

Naomi Osaka worstelt in rol als moeder

Tegelijkertijd blijft de drang om te presteren aanwezig. Osaka gaf toe dat ze worstelt met het combineren van topsport en haar rol als moeder. "Ik wil titels winnen en de beste speler zijn die ik kan zijn, maar als dat betekent dat ik minder tijd met mijn dochter kan doorbrengen, dan doe ik dat liever niet"

De voormalig nummer één van de wereld keerde in 2024 terug op de Tour na een lange pauze rond haar zwangerschap en kampte sindsdien met wisselende resultaten. Hoewel ze vorig jaar nog de halve finales van de US Open bereikte, heeft ze haar oude topniveau nog niet structureel kunnen hervinden. Blessures en mentale problemen speelden daarbij een grote rol.

Voorlopig richt Osaka haar blik op het gravelseizoen. Ze sloeg het toernooi van Charleston over, maar hoopt haar vorm terug te vinden in Madrid en Rome, met Roland Garros als belangrijk doel om te pieken.

Miami Open

De uitschakeling van Osaka op de Miami Open was niet de grootste stunt van vannacht. Ook andere grote namen moesten eerder dan verwacht afhaken. Zo ging bij de mannen toptennisser Carlos Alcaraz verrassend onderuit in de derde ronde. De nummer één van de wereld verloor in drie sets van de Amerikaan Sebastian Korda, terwijl het voor de familie Alcaraz juist een bijzondere dag leek te worden.

Eerder op dezelfde dag zorgde zijn jongere broer Jaime nog voor een hoogtepunt door een jeugdtoernooi te winnen. De veertienjarige Spanjaard schreef de Challenger van Murcia in de categorie onder-15 op zijn naam en maakte indruk met een spectaculair matchpoint, waarmee hij nog maar eens liet zien dat het tennistalent duidelijk in de familie zit.