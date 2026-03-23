De Amerikaanse ex-toptennisser Danielle Collins en de Franse toptennisser Corentin Moutet zijn de hoofdrolspelers in het tennisschandaal van dit moment, waarbij ze elkaar via sociale media keihard aanvallen.

Onverwacht stonden twee topspelers in het middelpunt van een publieke ruzie die de tenniswereld in rep en roer bracht. En dit lijkt nog maar het begin, want de 'dialoog' op afstand belooft een vervolg te krijgen.

Tennissabbatical

Alles begon, althans publiekelijk, met een interview van Collins. De voormalig top tien-speelster was te gast bij de uitzendingen van Tennis Channel. Ze heeft haar tenniscarrière tijdelijk onderbroken na het seizoen 2025 en is nu actief als analist. Ze verwacht in de tweede helft van 2026 terug te keren op de tour.

Recent deed ze een reeks opmerkelijke uitspraken. Ze onthulde details van een privégesprek dat ze met de Franse tennisser zou hebben gehad. Moutet reageerde hierop, waarna de ruzie tussen de twee escaleerde.

'Hij maakt geen kans'

Danielle Collins vertelde in de uitzending dat ze enkele maanden geleden een datingapp begon te gebruiken. In haar profiel gaf ze meteen aan dat ze geen contact wilde met kleine mannen, die ze 'korte koningen' noemde. "Ik zei hem dat als hij me wilde versieren, hij een sterkere service moest hebben. Sommige mensen waarderen lengte, anderen persoonlijkheid, maar voor mij tellen grote handen en krachtige services", vertelde Collins aan het programma.

De Amerikaanse speelster voegde eraan toe dat Moutet na dit gesprek haar niet meer volgde op sociale media, omdat hij zich gekwetst voelde. "Hij stopte met me volgen nadat ik hem vertelde dat ik niet geïnteresseerd ben in kleinere mannen. Dat stoorde hem. Ik ben 1,78 meter, het is gewoon een persoonlijke voorkeur, ik heb niets tegen kleinere mannen. Daarna schreef hij me opnieuw om te vragen of ik zijn wedstrijd en zijn krachtige services had gezien... Maar ik denk dat hij nog steeds geen kans maakt", concludeerde ze.

'Hoe kun je zoveel onzin vertellen?'

De reactie van Moutet, bekend om zijn voorliefde voor controverse, liet niet lang op zich wachten. De Fransman gebruikte sociale media om de versie van Collins te ontkennen. "Hoe kon ik je ontvolgen als ik je nooit gevolgd heb? Hoe kun je zoveel onzin op televisie vertellen? Jij was degene die mij volgde en voorstelde om gemengde dubbel te spelen, een voorstel dat ik heb afgewezen", reageerde hij.

De 26-jarige tennisser, nummer 33 op de ATP-ranglijst, ging verder en beschuldigde Collins ervan dat ze alleen maar aandacht probeerde te trekken. Hij gaf haar ook een advies. "Je bent bereid alles te zeggen om mensen over je te laten praten. Je zou meer zelfrespect moeten hebben en geen domme dingen meer doen alleen om aardig gevonden te worden", besloot Moutet.