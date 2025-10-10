De kwartfinale tussen Daniil Medvedev en Alex de Minaur moest vrijdag worden onderbroken. Bij een stand van 4-2 in games voor de Rus in de eerste set, werd een oproep gedaan vanuit het aanwezige publiek.

De toeschouwers wilden een vrouw het stadion uit hebben. De wedstrijd werd daarom even stilgelegd in de servicebeurt van De Minaur. Er ontstand wat commotie bij de fans en daarom besloot de beveiliging in te grijpen.

De twee toptennissers keken verbaasd op naar het geschreeuw vanaf de tribune. De umpire probeerde er achter te komen wat er precies aan de hand was. Ook de commentator wist niet exact wat het probleem was. "Maar de autoriteiten zijn er mee bezig. We hebben wat tijd nodig om het op te lossen."

"Er was een vrouw aan het schreeuwen en alle andere fans vragen de beveiliging om haar te verwijderen uit het stadion", legde de umpire even later uit. "Ik was wel verbaasd dat het zo plotseling was." Vervolgens werd nog eens omgeroepen in het stadion in Shanghai dat het volledig stil moet zijn terwijl er op de baan een punt wordt gespeeld.

Onder vuur

Medvedev werd in de kwartfinale ook onder vuur genomen door Britse commentatoren. De Rus vroeg namelijk om herhalingen te zien van de service van zijn tegenstander. Dat was volgens hen alleen om tijd te rekken. "Sommige ballen die herhaald worden zijn mijlenver uit."

Ze pleiten daarom voor restricties op verzoeken om herhalingen. "Er is geen reden om dit te laten zien aan de spelers. Er veranderd niets aan het punt. Het kost alleen maar tijd. De regel moet veranderen."

Opvallende opmerking

Eerder op het toernooi in China baarde Medvedev ook al opzien met een opmerkelijk verzoek aan een ballenmeisje. Hij had het zo heet, dat hij zijn kleding niet aan kon houden. Hij sprak daarom de umpire aan: "Sorry, mag ik het ballenmeisje vragen om mijn shirt uit te trekken?", vroeg hij. "Ik heb het zo heet. Ik ben aan het creperen. Ik moet mijn shirt wisselen."

Medvedev overtuigend naar halve finales

Na het opstootje op de tribune liet Medvedev zich op de baan niet van de wijs brengen. De Rus speelde solide en trok de partij tegen De Minaur met 6-4, 6-4 naar zich toe. In minder dan twee uur plaatste hij zich zo overtuigend voor de halve finales van de Shanghai Masters.

Daarin wacht Arthur Rinderknech. De Fransman, nummer 54 van de wereld, verraste eerder op de dag door Félix Auger-Aliassime in twee sets (6-3, 6-4) uit te schakelen. Medvedev geldt op papier als favoriet, maar Rinderknech verkeert in bloedvorm en verloor in China nog geen set.