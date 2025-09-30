Tallon Griekspoor hoopt bij het masterstoernooi van Shanghai eindelijk een einde te maken aan zijn enorme reeks nederlagen. De Nederlander brak deze week ook nog eens met zijn coach en kan dus wel een goed resultaat gebruiken om het vertrouwen wat op te krikken. De loting was hem echter voor de zoveelste keer niet gunstig gezind. Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp hadden meer geluk.

Griekspoor verloor afgelopen week in Peking opnieuw in de eerste ronde en daardoor staat de teller inmiddels op zeven nederlagen op rij. De tennisser leek enkele maanden geleden juist op de goede weg toen hij vlak na zijn hereniging met coach Kristof Vliegen het ATP-toernooi van Mallorca won. Daarna kwam de klad er echter gigantisch in en dat had tot gevolg dat Griekspoor en de Belg maandag opnieuw uit elkaar gingen.

De beste Nederlandse tennisser van dit moment zal hopen om in zijn eerste toernooi sinds de breuk met Vliegen eindelijk weer eens ver te komen, maar dat is hem niet makkelijk gemaakt. Ondanks de slechte reeks is Griekspoor nog altijd de nummer 31 van de wereld en door wat afmeldingen in Shanghai is hij zelfs als 27e geplaatst bij het masterstoernooi in China.

Loodzware loting in Shanghai

Dat betekent dat hij de eerste ronde mag overslaan en pas in de derde ronde tegen een andere geplaatste speler kan uitkomen. Toch wacht hem een loodzware opgave. Griekspoor begint dus in de tweede ronde, maar treft daarin al mogelijk Jenson Brooksby.

De Amerikaan was uitgerekend de persoon tegen wie de vormcrisis van Griekspoor begon. Enkele dagen na zijn titel op Mallorca verloor hij namelijk kansloos van Brooksby op Wimbledon. Brooksby moet wel eerst winnen van de Japanse qualifier James Trotter om het tot een nieuwe ontmoeting te laten komen.

Als het Griekspoor toch lukt om de tweede ronde te overleven dan is het toernooi waarschijnlijk daarna snel voorbij. In de derde ronde treft hij namelijk mogelijk niemand minder dan Jannik Sinner. De Italiaan is na de afmelding van rivaal Carlos Alcaraz de hoogstgeplaatste speler in Shanghai. Sinner won alle zes de eerdere ontmoetingen met Griekspoor.

Pech houdt aan

Griekspoor heeft al langere tijd totaal geen geluk bij de lotingen. Met name in 2024 was hij heel vaak de klos. In dat jaar speelde hij namelijk van alle tennissers ter wereld de meeste partijen tegen een speler uit de top-3. Hij nam het toen vier keer op tegen Sinner, vier keer tegen Alexander Zverev en drie keer tegen Alcaraz. Zverev trof hij ook dit jaar alweer drie keer.

Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp

Naast Griekspoor doen ook Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp mee in Shanghai. Zij troffen het een stuk beter bij de loting. De Jong neemt het in de eerste ronde op tegen de Chinese nummer 305 van de wereld Yi Zhou, die met een wildcard werd toegelaten. Als De Jong die partij wint, wacht Jakub Mensik op hem in de tweede ronde.

Van de Zandschulp werkt in Shanghai voor het eerst samen met coach Raemon Sluiter en speelt tegen Nuno Borges in de eerste ronde. De Portugees is de nummer 51 van de wereld en staat daarmee wel 33 plekken boven de Nederlander. Als Van de Zandschulp stunt tegen Borges dan is Stefanos Tsitsipas zijn volgende tegenstander.