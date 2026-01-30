Carlos Alcaraz is de eerste finalist bij de mannen op de Australian Open 2026. De Spanjaard moest diep gaan om Alexander Zverev van zich af te schudden, maar uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar. In vijf sets versloeg Alcaraz de verliezend finalist van vorig jaar.

Alcaraz is inmiddels een gevestigde naam en hij wordt samen met Jannik Sinner gezien als de nieuwe generatie toptennissers. De Spanjaard won Roland Garros (2024 en 2025), Wimbledon (2023 en 2024) en de US Open (2022 en 2025) allemaal al twee keer, maar één Grand Slam ontbreekt nog in zijn prijzenkast: de Australian Open. Alcaraz bereikte zelfs nog nooit de finale in Melbourne. Vorig jaar werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door Novak Djokovic en twee jaar geleden door Alexander Zverev. Laatstgenoemde wachtte hem dit jaar weer op, maar nu in de halve finale.

In controle

Alcaraz was in set één nog volledig in controle tijdens zijn duel met Zverev. De Spanjaard was op zijn eigen servicebeurten niet te breken en bleef constant scherp. Zverev liet één keer zijn concentratie vallen, waarna Alcaraz direct toesloeg. De nummer één van de wereld brak de Duitser direct en sleepte daardoor de eerste set met 6-4 binnen. Voor Alcaraz leek er geen vuiltje aan de lucht, totdat set twee kwam.

In die set leek Alcaraz plots iets minder geconcentreerd. Met moeite hield hij Zverev op 2-2, waarna het toch misging. Alcaraz werd bij een 3-2 stand gebroken, waardoor de Duitse nummer drie van de wereld op een 5-2 voorsprong kwam. De Spanjaard werd echter net op tijd wakker. Alcaraz pakte zijn concentratie terug, brak Zverev en kwam terug tot 5-5. Vervolgens kwam het tot een tiebreak in de tweede set en ook daar was de nummer één van de wereld nipt het best. Telkens ging de tiebreak met de service mee, maar toen Alcaraz op setpoint stond, brak hij Zverev op het ideale moment en won hij ook set twee.

Kramp bij Alcaraz zorgt voor woede

Ook in de laatste set gaven beide spelers bijzonder weinig weg. Richting het einde van de set leek er echter iets mis met Alcaraz. Bij een 4-4 stand voelde hij constant aan zijn been en het leek op een krampaanval. Door het warme weer is Alcaraz niet het eerste krampgeval op de Australian Open, maar het kwam voor hem wel op een bijzonder slecht moment. De nummer één van de wereld beet uiteindelijk door de pijn heen en speelde verder.

Alcaraz moest zelfs medisch behandeld worden bij een 5-4 voorsprong in set 3. Zverev werd vervolgens woedend. De Duitser was ervan overtuigd dat zijn opponent kramp had, maar Alcaraz mocht vervolgens wel zijn tijd pakken bij een service van Zverev. De nummer drie van de wereldvloekte en tierde richting de scheidsrechter, maar die veranderde niets aan de situatie. De kramp van Alcaraz leek echter aan te houden en Zverev profiteerde. Hij pakte via een tiebreak de derde set.

Bergafwaarts

Alcaraz kreeg het in set vier lastiger en lastiger. De pijn in zijn been bleef aanhouden en hij leek zelfs tegen zijn coaches te zeggen dat hij had overgegeven. Fysiek ging Alcaraz achteruit, maar op het scorebord hield hij de schade beperkt. Uiteindelijk krabbelde hij een beetje op en sleepte hij een tiebreak uit het vuur, maar ook daar kwam Zverev al snel weer in op voorsprong. Die voorsprong hield hij en via wederom een tiebreak pakte de Duitser ook set vier. Een beslissende vijfde set moest uitsluitsel geven.

In de beslissende set wist Zverev al vroeg een break te forceren, maar Alcaraz bleef er telkens aan hangen. De Duitser moest telkens diep gaan om zijn eigen servicebeurten te houden en de Spanjaard kreeg het publiek alsmaar meer op de banken. Vooral met een fantastisch punt in de zesde game. Terwijl de twee nog altijd bezig waren, werd duidelijk dat Alcaraz en Zverev met meer dan vijf uur spelen de langste halve finale ooit gespeeld op de Australian Open werden. Op het moment dat dat gebeurde mocht Zverev serveren voor de wedstrijd, maar Alcaraz weigerde op te geven. De Spanjaard brak Zverev terug en maakte er 5-5 van na 5 uur en zeventien minuten spelen.

Einde

Uiteindelijk trok Alcaraz aan het langste eind. Hij brak Zverev in de allerlaatste game van de wedstrijd en bereikt daarmee voor de allereerste keer de finale van de Australian Open. Hij is de jongste speler ooit die alle vier de Grand Slam-finales heeft weten te bereiken. De wedstrijd duurde uiteindelijk 5 uur en 27 minuten.