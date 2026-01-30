Alexander Zverev is richting het eind van zijn partij met Carlos Alcaraz in de halve finale van de Australian Open volledig uit zijn slof geschoten. De Spanjaard werd bij 5-4 in de derde set medisch behandeld na iets wat leek op een krampaanval en daar was de Duitser het absoluut niet mee eens.

Richting het eind van set drie voelde Alcaraz bij een 4-4 stand in games plotseling aan zijn been. De Spanjaard stond met 2-0 in sets voor, maar veel fans en kijkers vreesden voor een krampaanval. De manier waarop Alcaraz aan zijn been voelde, leek ook op een krampaanval, maar toch sleepte hij de negende game binnen en kwam hij op 5-4 voorsprong. Vervolgens liet de Spanjaard zich behandelen, maar Zverev was het hier absoluut niet mee eens.

Zverev was woedend en richtte zich tot de umpire van dienst, die de medische behandeling van Alcaraz toeliet. De Duitser vond dat zijn tegenstander veel te veel tijd pakte, terwijl hij al klaar stond om te serveren. "Dit kan toch niet. Hij heeft kramp, hoe kunnen ze hem nou behandelen? Jullie beschermen hem. Dit is ongelofelijk", tierde Zverev richting de scheidsrechter. "Dit kan niet waar zijn. Dit is echt ongekende onzin."

Vervolg

Uiteindelijk ging het na de uitbarsting voor Zverev alleen maar bergafwaarts. Alcaraz leek nog altijd last te hebben van zijn been, maar ook met de pijn was hij de Duitser de baas. De nummer één van de wereld bleef in zijn eigen game maar winnaars slaan en kwam op een 6-5 voorsprong, waarna hij het ook Zverev nog eens enorm moeilijk maakte in diens servicegame. Trekkebenend kwam Alcaraz op een 30-0 voorsprong in de twaalfde game, maar zijn opponent kwam wel weer terug tot winst in die game. Daardoor volgde een tiebreak, die Zverev won.

Woede van Zverev

Dat Zverev zijn emoties niet in kan houden is iets wat de Duitser wel vaker overkomt. Bijvoorbeeld tijdens de laatste United Cup, toen hij onderuit ging tegen Hubert Hurcakz. Na het verlies van de eerste set begon Zverev ook daar te vloeken en te tieren. "Hij heeft al twee jaar niet gespeeld en hij slaat services van 230 kilometer per uur. Deze man kan bijna niet eens lopen" doelde Zverev op het aanhoudende blessureleed van Hurcakz.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.