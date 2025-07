De derde etappe in de Tour de France Femmes kende een chaotisch einde. Een grote valpartij liet de rensters schrikken in de slotkilometers. De Nederlandse Demi Vollering was een van de grootste slachtoffers. Twee andere landgenotes konden wel juichen.

Na twee listige aankomsten heuvelop was het eindelijk weer eens voor de sprinters. Lange tijd leek een viertal daar echter een stokje voor te steken. Een kopgroep met onder meer de sterke Alison Jackson reed kilometers voor het peloton uit, maar in de laatste kilometers werd het verschil rap kleiner. Dat hadden de koplopers aan zichzelf te wijten, want ze raakten in onmin en daardoor viel het tempo volledig weg met de finish bijna in zicht.

De sprinters kregen daardoor voor het eerst een kans op een etappezege. Waar Marianne Vos de eerste etappe won en het maandag verrassend aanvalster Mavi Garcia uit Spanje was die als eerste over de meet kwam, stormde er nu een grote groep richting de finish in Angers. De kans op nieuw Nederlands succes was op voorhand reëel, want Lorena Wiebes is op papier de snelste in een sprint.

Harde valpartij in laatste kilometers

Op minder dan vier kilometer van de meet werd de peloton opgeschrikt door een enorme valpartij. Onder meer Demi Vollering viel hard en ook de geletruidraagster Kimberley Le Court werd opgehouden, waardoor er een heel klein groepje zou gaan sprinten om de zege. Wiebes zat er gewoon bij, net als Marianne Vos.

De zege ging uiteindeijk naar Wiebes, die Vos aftroefde met een machtige sprint. Toch kan ook Vos lachen, want door de bonificatiesecondes heroverde ze de gele trui. Wat de schade bij Vollering, toch een van de favorieten voor de eindzege is, is nog onduideiljk. Ze had duidelijk veel pijn, want ze moest door twee ploeggenotes van FDJ-Suez naar de finish worden geholpen.