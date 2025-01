Marianne Vos is niet meer in te halen in het puntenklassement van de Tour de France Femmes en is dus zeker van de groene trui, mits ze zondag op tijd finisht in de slotetappe. Maar misschien blijft het niet bij winst in het puntenklassement, want de Nederlandse zit tijdens de voorlaatste rit in een ontsnapping en rijdt virtueel aan kop van het algemeen klassement.