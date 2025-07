De Tour de France zit er op, maar de Tour de France Femmes is inmiddels in volle gang. Bij de vrouwen gebeurde er in de eerste twee etappes al een hoop. Ook bij Lotte Kopecky, maar niet in positieve zin. De wereldkampioene deed op negatieve wijze van zich spreken.

Op voorhand leek ze kansrijk in de lastige eerste etappe met een finish heuvelop, maar Kopecky kwam er geen moment aan te pas. De wereldkampioene van SD-Worx verloor tijd op winnares Marianne Vos en reed een kleurloze rit. Bij haar ploeg was volgens Het Laatste Nieuws een hoop frustratie over de gang van zaken. Ze wisten niet dat Kopecky niet in vorm was en hadden liever voor een plan B gekozen.

Zonder ploeggenotes naar hotel

Zo zei Anna van den Breggen, ploeggenote van Kopecky: "Als we iets eerder hadden geweten wat Lotte haar gevoel was, dan hadden we het anders kunnen aanpakken." Kopecky zelf zweeg. Ze zou zelfs alleen naar het hotel zijn vertrokken en haar ploeggenotes achter hebben gelaten. Volgens de Belgische krant zou ze die nacht geen oog dicht doen.

In etappe twee speelt ze weer geen rol van betekenis, maar kan ze nu wel haar ploeggenote Lorena Wiebes een beetje helpen. Na afloop staat ze emotioneel de pers te woord. "Ik wilde hier goed voor de dag komen, maar het is helemaal verkeerd uitgevallen", zo stelt ze tegenover HLN. Zelf heeft ze duidelijk niet zoveel zin meer in de Tour. "Het liefst zou ik willen dat het zo snel mogelijk volgende week zondag is."

Jarenlang grote successen

De 29-jarige Kopecky boekte de voorbije jaren grootste wielersuccessen. Op de baan pakte ze de meeste prijzen, maar bij het grote publiek is ze als wegwielrenster bekend. Zo won ze al drie keer de Ronde van Vlaanderen, en schreef ze Parijs-Roubaix en Strade Bianche op haar naam. Ook won ze al ritten in de Vuelta, Tour en Giro. In de Franse en Italiaanse wielerrondes greep ze al een keer de tweede plek in het eindklassement.

Maar haar grootste successen vonden plaats op de WK op de weg. In 2022 won ze zilver, maar in 2023 en 2024 pakte ze de titel. Daardoor rijdt ze nu al twee seizoenen in de regenboogtrui.