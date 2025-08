Demi Vollering had vast hele andere ideeën bij de uitkomst van de koninginnenrit in de Tour de France Femmes. De winnares van 2023 hoopte een gooi te doen naar de gele leiderstrui. In plaats daarvan werd het een grote teleurstelling; Vollering eindigde ruim drie minuten achter de ongenaakbare Pauline Ferrand-Prévot.

"Ik ben nu flink verrot. We gaan eerst maar eens herstellen en daarna naar morgen kijken", vertelde de Nederlandse renster van FDJ-Suez voor de camera van de NOS.

Niks in te brengen op de Madeleine

Het ging mis voor de Nederlandse favoriete toen de Australische Sarah Gigante versnelde op de slotklim, de Col de la Madeleine. "Sarah is supersterk, maar normaal moet ik een antwoord hebben op zo'n aanval. Ik mis gewoon de power en voel me niet zoals ik hoopte me te voelen. Ik kon niet mee, zo simpel is het. Dan is wielrennen ineens heel simpel."

Vollering belandde in een groepje met onder anderen de Poolse Kasia Niewiadoma, de winnares van vorig jaar. Daar reed ze in de slotkilometer bij weg. "Dat was het enige wat ik nog kon redden. Ik ben die laatste kilometer vol naar de finish gereden om te kijken wat er nog in zat. Het was niet veel, maar genoeg om Kasia te lossen en misschien nog het podium te halen."

Zondag laatste etappe

De Française Ferrand-Prévod van Visma | Lease a Bike gaat ongenaakbaar aan de leiding in het algemeen klassement. De ritwinnares heeft ruim tweeënhalve minuut voorsprong op Sarah Gigante, Vollering volgt op liefst 3 minuut 18. De Nederlandse heeft 22 seconden voorsprong op Katarzyna Niewiadoma, de winnares van vorig jaar.

Zondag wacht de laatste etappe van Praz-sur-Arly naar Châtel. In de rit over 124,1 kilometer moeten drie beklimmingen worden getrotseerd, waaronder eentje van de buitencategorie. De Col de Joux Plane (11,6 km à 8,5%) is precies genesteld tussen twee colletjes van de eerste categorie. PFP zal zeker zijn van de eindzege, waar Vollering haar derde plek probeert te verdedigen met hoop naar meer.