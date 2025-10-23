Nederlandse wielerliefhebbers kunnen hun hart ophalen. De Alpe d’Huez fungeert namelijk tweemaal op rij als slotklim van een etappe tijdens de Tour de France 2026. Volgend jaar zomer zit de 'Nederlandse berg' twee dagen achter elkaar in het parkoers, aan het einde van de Ronde van Frankrijk.

Van tevoren was al bekend dat het Grand Départ voor de vierde keer zal plaatsvinden in Barcelona. Zo begint de Ronde van Frankrijk op zaterdag 4 juli 2026 voor het eerst met een ploegentijdrit, eentje van bijna twintig kilometer. De tweede etappe finisht ook in Barcelona en wordt gekenmerkt door een heuvelachtige finale.

Tweemaal de 'Nederlandse berg'

In Parijs werd donderdag de rest van het parcours bekendgemaakt. Koersdirecteur Christian Prudhomme presenteerde de 21 etappes die komende zomer gereden gaan worden. Opmerkelijk worden etappe 19 en 20. Beide etappes finishen op de 'Nederlandse berg' Alpe d’Huez. In 2022 werd deze berg voor het laatst beklommen in de Tour. Toen zegevierde de Brit Tom Pidcock.

De Alpe d’Huez heeft een speciale band met Nederland. Dat komt omdat in het verleden vijfmaal een Nederlander een Tour-etappe op de berg won. Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper en Peter Winnen wonnen zelfs twee ritten op de berg die bekend staat om de vele haarspeldbochten. Traditiegetrouw kleurt de zevende haardspeld bocht helemaal oranje, deze staat namelijk bekend als de Nederlandse bocht.

Verder kent het parcours één tijdrit. De derde week wordt afgetrapt met een race tegen de klok van ruim 26 kilometer. Voor de massasprinters wordt de Tour van 2026 er een met een sober aantal sprintkansen. Op papier zijn er slechts zes ritten die waarschijnlijk uitmonden op een sprint. In Parijs kiest de organisatie er weer voor om de steile Montmartre te gaan bedwingen. Hierdoor is de kans klein dat de Tour eindigt met een klassieke massasprint op de Champs-Élysées.

Opmerkelijke gasten

Voor de presentatie waren een aantal opmerkelijke gasten uitgenodigd. Zo woonde Bas Tietema, oprichter van wielerploeg Unibet Rose Rockets, samen met onder andere Dylan Groenenwegen de presentatie bij. De nieuwe sprint-aanwinst werd zelfs op het podium verwelkomd. De ploeg die ontstond uit een YouTube-kanaal ambieert om doormiddel van een wildcard aan de start te staan van de Tour de France van 2026. Een ambitie die mede door de aanwezigheid bij de presentatie zeer realistisch is.

Legendarische berg in de Tour de France Femmes

Naast de Tour de France werd ook het parcours van de Tour de France Femmes bekendgemaakt. De ronde voor vrouwen start volgend jaar op zaterdag 1 augustus in het Zwitserse Lausanne. In totaal worden er negen etappes afgewerkt. Het parcours bestaat onder meer uit een tijdrit van 21 kilomter, een finish op de legendarische Mont Ventoux en een spetterende slotetappe rond Nice.