De Tour de France kleurde oranje dankzij met name Mathieu van der Poel en Thymen Arensman. Van der Poel liet zich in de eerste anderhalve week zien, terwijl Arensman liefst twee bergritten op zijn naam schreef in de Pyreneeën en Alpen. Dankzij al dat succes boert de klimmer van INEOS Grenadiers goed.

Arensman baarde opzien met solozeges op skioorden Superbagnères en La Plagne. Hij werd daarmee de eerste Nederlander ooit die twee bergritten won in de meest prestigieuze wielerkoers. "Dat is heel speciaal", zei hij in gesprek met het BN de Stem. Arensman speelde een hoofdrol in de inkomsten van INEOS in de Tour de France. Hij verdiende 38.000 euro van het 55.000 euro verdiende prijzengeld.

Toch gaat die 38.000 euro niet rechtstreeks in de zakken van Arensman. Alles wat door de ploeg bij elkaar verdiend is, wordt onderverdeeld onder de renners en stafleden. Voor de grote renners uit de Ronde van Frankrijk zijn de criteriums na afloop financieel veel interessanter.

100.000 euro aan inkomsten

Doordat de 25-jarige Arensman dubbel dagsucces boekte, schoot zijn prijs omhoog voor de criteriums. Waar hij eerst voor 5750 euro gestrikt kon worden, was dat na de twee etappezeges liefst 23.000, melden ingewijden aan BN de Stem. "De Tour is een enorm mediacircus. Als je daar goed rijdt, willen mensen wat van je", erkent Arensman.

Arensman fietste rondjes om de kerk in Boxmeer, Surhuisterveen, Heerlen en Roosendaal. Vier stuks dus. De simpele rekensom leert dus dat hij tegen de 100.000 euro daarmee verdiende. Toch is het daar niet alleen om te doen. "Heel belangrijk dat de criteriums er zijn. En leuk om na zo’n Tour kennis te maken en in contact te komen met de Nederlandse wielerfans. Ik voel de warmte. Dat is voor mij de hoofdreden om dit te doen", aldus Arensman.

Op naar WK in Rwanda

Arensman keert deze week terug naar Andorra, waar hij samen met zijn vriendin woont. Dan beginnen langzaamaan de voorbereidingen op de WK in Rwanda van eind september. De wegrit met ruim 5000 hoogtemeters lijkt Arensman op het lijf geschreven. "Op het WK zijn het allemaal korte klimmetjes, maar wel een heel lange wedstrijd (267 km). Het wordt een afvalrace. Maar eerst moet ik nog geselecteerd worden", stelt Arensman.