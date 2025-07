De derde etappe van de Tour de France Femmes is uitgelopen op een drama voor Demi Vollering. De topwielrenster van FDJ-Suez kwam in de slotkilometers hard ten val en moest door ploeggenoten over de eindstreep geholpen worden. Na afloop zocht ze troost bij haar geliefde.

De winnares van 2023 knalde op 3,5 kilometer van het einde in een scherpe bocht tegen het asfalt. Meteen was duidelijk dat ze veel pijn had. Vollering bleef lange tijd zitten op de grond en moest overeind geholpen worden door ploeggenotes. Uiterst traag en zichtbaar vol met pijn stapte ze weer op de tweewieler, waarna ze langzaam richting de eindstreep ging.

Ondertussen leek ze niet alleen fysiek, maar ook mentaal een tik te hebben opgelopen. Ze oogde geëmotioneerd in de laatste meters en nadat ze bij de ploegbus aan kwam, kwam alles er uit. Daar stond haar verloofde Jan de Voogd op haar te wachten. Op dat moment brak Vollering, die onder het oog van meerdere journalisten in tranen uitbarste en uithuilde bij haar geliefde.

🇳🇱 @demivollering in safe hands at her team bus. The team will update on her condition.



🇳🇱 @demivollering est entre de bonnes mains dans le bus de son équipe. Son équipe donnera des nouvelles de son état de santé.#TDFF2025 | #WatchTheFemmes | @gozwift pic.twitter.com/BQO5Ye3qHj — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 28, 2025

Hoe groot de schade is, is nog niet helemaal duidelijk. Op X schrijft journalist Thijs Zonneveld dat ze last heeft van haar knie, linkerenkel en rug. De ploegleiding hoopt volgens hem dat ze morgen na een goede nacht en het verzorgen van de wonden kan starten.

Wie is de partner van Demi Vollering?

Vollering leerde De Voogd in 2016 kennen. Toen was ze nog niet actief in de wielerwereld, maar wel een talentvol schaatsster. Hij stimuleerde Vollering om vervolgens het fietsen serieus te nemen. Dat deed de vedette van het Nederlandse wielrennen ook, met grote successen tot gevolg. De Voogd is overigens ook nu nog betrokken bij haar loopbaan, want ze is Vollerings manager.

De twee zijn al sinds mei 2022 verloofd. Dat gebeurde tijdens een verkenningsrit voor de Tour de France Femmes in de Vogezen. Van een bruiloft is het nog niet gokomen. Wel wonen ze samen in Zwitserland.