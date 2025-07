Terwijl de mannen de voorlaatste etappe reden in de Tour de France, begonnen de vrouwen juist aan hun 'zwaarste editie ooit'. In de openingsrit van Vannes naar Plumelec ging het echter nog in de neutralisatie mis. Een paar rensters vielen door onoplettendheid.

Dat zagen ook NOS-commentator Andries Lamain (die ook verslag doet bij de mannen) en analiste Roxane Knetemann, die weer terug is na een paar weken Frankrijk. "We hebben voor de officiële start al een grote valpartij", veerde Lamain op, terwijl hij midden in een verhaal zat.

"In de neutralisatie. Dat zijn natuurlijk hele misselijke dingen hier in het midden. Je zag al dat het best onrustig was. Drukte", analyseerde Knetemann. "Dit is wel het laatste wat je kan gebruiken", zei Lamain met gevoel voor understatement.

Valpartij midden in het peloton

Terwijl het 154-koppige peloton braaf de wagen van de koersorganisatie volgde voor de start in Vannes, ging het mis midden in het peloton. Een renster van Cofidis klapte vol tegen een gemarkeerd verkeersbord aan. Daarbij nam ze wat collega’s met zich mee.

"Dit weet je, dit is verkend", merkte oud-renster Knetemann op. "We zien ook geen collegiaal gedrag van rensters om het even aan te geven: let op, middenberm. Dat is een heel misselijk valletje. Ik hoop met weinig erg", aldus Knetemann. Dat bleek ook, want de gevallen rensters konden hun weg vervolgen. Omdat de val in de neutralisatie plaatsvond, moest er worden gewacht.

Tour de France Femmes

In het uiterste westen van Frankrijk werd zaterdagavond begonnen aan de Tour de France Femmes, terwijl de mannen helemaal in het oosten zaten. Demi Vollering is de Nederlandse topfavoriete. Zij liep vorig jaar op afschuwelijke wijze de eindzege mis, door vier tellen achter de Poolse Katarzyna Niewiadoma te eindigen. Vollering, Niadoma en Annemiek van Vleuten waren de eerste drie winnaressen van de Tour de France Femmes.

Deze editie gaat na een aantal etappes in Bretagne naar het zuidoosten. Via het Centraal Massief bereikt de ronde de Franse Alpen. De een-na-laatste etappe, met finish op de Col de la Madeleine, kan beslissend worden. De Tour eindigt op zondag 3 augustus in het skigebied Portes du Soleil.